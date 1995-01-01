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    «Мутко против» опубликовал список возможных штрафов для игроков сборной России

    Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, предусмотренных в сборной России.

    За разглашение закрытой информации игрока могут оштрафовать на 3000 евро. Ту же сумму придется заплатить за недисциплинированное поведение на поле: плевок в соперника, драку и провокационные жесты во время официальных матчей.

    За опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч футболист сборной расстанется с суммой в размере 500 евро, за пропуск – 750 евро.
    Опоздание или пропуск официального мероприятия влечет штраф в размере 1000 или 1250 евро соответственно.

    За отказ выполнять требования Станислава Черчесова игрок заплатит 1500 евро. Такой же суммой штрафа наказывается «нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +156

      Фанат Рубина 6 минут назад

      За отказ выполнять требования Станислава Черчесова игрок заплатит 1500 евро.

      я думаю после этого игрок сразу же лишится места в сборной! пока там будет рулить этот лысый хрен!

      0
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      Рейтинг: +8260

      KLIM777 7 минут назад

      теперь публикуйте сколько они получают за 4-1 от Бельгии

      0
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      Рейтинг: +458

      Сенситив 14 минут назад

      разменено на евро, достоинство и честь страны, никак,
      на сборниках решили заработать в РФС, ну как-то так...))

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      Рейтинг: +685

      Давид59 24 минуты назад

      Если бы Уругвай с нас пример брал - что бы они без Суареса делали?

      0
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      Рейтинг: +685

      Давид59 28 минут назад

      Вот это классно!!! Оказывается в сборной должны играть не по принципу "самый техничный" , а на первом месте "моральный кодекс". К сожалению, у нас выбор классных игроков совсем никакой. Если Марио в кого-нибудь плюнет, можем здорово прогореть.

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