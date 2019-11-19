Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мутко против» опубликовал список возможных штрафов для игроков сборной России

«Мутко против» опубликовал список возможных штрафов для игроков сборной России

19 ноября 2019, 11:06
16

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, предусмотренных в сборной России.

За разглашение закрытой информации игрока могут оштрафовать на 3000 евро. Ту же сумму придется заплатить за недисциплинированное поведение на поле: плевок в соперника, драку и провокационные жесты во время официальных матчей.

За опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч футболист сборной расстанется с суммой в размере 500 евро, за пропуск – 750 евро.
Опоздание или пропуск официального мероприятия влечет штраф в размере 1000 или 1250 евро соответственно.

За отказ выполнять требования Станислава Черчесова игрок заплатит 1500 евро. Такой же суммой штрафа наказывается «нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе».

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сенситив
1574152268
разменено на евро, достоинство и честь страны, никак, на сборниках решили заработать в РФС, ну как-то так...))
Ответить
BRO_football
1574153865
Нормальные штрафы. Наши футболисты зарабатывают очень много, так что ничего страшного с ними не случится, если заплатят пару штрафов.
Ответить
neveldomha
1574155762
С такими ценниками можно вообще на тренировки не ходить. Наши футболёры в кабаках в 100 раз больше тратят
Ответить
Звезда запаса
1574160610
А есть вариант "плевок в черчесова"?
Ответить
Dmitriy 87
1574164171
С зарплатами наших футболистов можно смело забить на все трени и мероприятия .. и выходить на поле только во время матчей)))
Ответить
Axe111
1574166756
Жируют су**
Ответить
Plyash
1574167174
А штраф за бездействие на поле, за безвольную игру, за не уважение к своим болельщикам?
Ответить
3a zenit
1574168269
значит за бухать,курить,шлюх перед матчем штрафов нет?Главное чтоб усатого не оскорбляли и слушались,скажет соси Дзюба и он отсосёт так как штраф жЫ.
Ответить
portero
1574177718
Жаль этого мудка как выдвинули так и двигают с доходного места на более доходное, родственник что ли?
Ответить
AtticusFinch1
1574195850
Один только вопрос, а на чей счет пойдет этот штраф, после его оплаты?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+