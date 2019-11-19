«Мутко против» опубликовал список возможных штрафов для игроков сборной России

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, предусмотренных в сборной России.

За разглашение закрытой информации игрока могут оштрафовать на 3000 евро. Ту же сумму придется заплатить за недисциплинированное поведение на поле: плевок в соперника, драку и провокационные жесты во время официальных матчей.

За опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч футболист сборной расстанется с суммой в размере 500 евро, за пропуск – 750 евро.

Опоздание или пропуск официального мероприятия влечет штраф в размере 1000 или 1250 евро соответственно.

За отказ выполнять требования Станислава Черчесова игрок заплатит 1500 евро. Такой же суммой штрафа наказывается «нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе».