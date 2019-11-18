Роналду установил личный рекорд по числу голов за сборную Португалии в календарном году

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0).
Для 34-летнего футболиста этот гол стал 14-м в составе национальной команды в 2019 году.
Таким образом, Роналду установил новый личный рекорд по количеству забитых мячей за сборную в календарном году.
Ранее лучшим достижением форварда были 13 голов в 2016 году.
- Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года.
- Нападающий «Ювентуса» отличился 99 раз в 164 матчах.
Источник: Gracenote Live