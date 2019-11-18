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  • Роналду установил личный рекорд по числу голов за сборную Португалии в календарном году

Роналду установил личный рекорд по числу голов за сборную Португалии в календарном году

18 ноября 2019, 01:00
5

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0).

Для 34-летнего футболиста этот гол стал 14-м в составе национальной команды в 2019 году.

Таким образом, Роналду установил новый личный рекорд по количеству забитых мячей за сборную в календарном году.

Ранее лучшим достижением форварда были 13 голов в 2016 году.

  • Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года.
  • Нападающий «Ювентуса» отличился 99 раз в 164 матчах.

Источник: Gracenote Live
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1574030326
Машина!
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Serega 68
1574039957
крас
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smbanrykunov
1574042918
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Черкизовский Кот
1574060520
Когда теперь следующий матч сборной Португалии? Жду соточку от КриРо!!!
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АлексOZ
1574062053
если в соперниках у Португалии будут такие же гиганты как Литва, Люксембург и иже с ними, то оно конечно случиться ))))))))))))))
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