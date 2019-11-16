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    Кроос – игрок тура в отборе на Евро-2020

    Твиттер чемпионата Европы-2020 составил топ-3 лучших игроков по итогам девятого тура отборочного турнира.

    Лучшим футболистом тура стал полузащитник сборной Германии Тони Кроос. Во встрече с Белоруссией (4:0) 29-летний хавбек отметился дублем и результативной передачей.

    Вторым стал нападающий Бельгии Эден Азар, на счету которого также дубль и ассист в матче с Россией (4:1). Замкнул тройку лидеров нападающий Англии Гарри Кейн, оформивший хет-трик в игре с Черногорией (7:0).

    Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

    Источник: Бомбардир.ру

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