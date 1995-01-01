Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Бельгия прервала 7-матчевую победную серию сборной России

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

    Таким образом, прервалась серия российской сборной из семи побед подряд.

    До сегодняшнего дня команда Станислава Черчесова в последний раз уступала 21 марта 2019 года в игре с теми же бельгийцами (1:3).

    После поражения в Брюсселе россияне выиграли у Казахстана (дважды), Кипра (дважды), Шотландии (дважды) и Сан-Марино с общим счетом 26:1.

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1560

      koli4ka 5 минут назад

      такая чемпионско-гроссмейстерская серия!!!,как можно было это диво оборвать, прервать,болельщикам в души нас...рать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3607

      Yev 7 минут назад

      Главное, чтобы у нас началась новая 7-ми матчевая победная серия

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru