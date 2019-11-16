Бельгия прервала 7-матчевую победную серию сборной России

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Таким образом, прервалась серия российской сборной из семи побед подряд.

До сегодняшнего дня команда Станислава Черчесова в последний раз уступала 21 марта 2019 года в игре с теми же бельгийцами (1:3).

После поражения в Брюсселе россияне выиграли у Казахстана (дважды), Кипра (дважды), Шотландии (дважды) и Сан-Марино с общим счетом 26:1.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы