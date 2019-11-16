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Бельгия прервала 7-матчевую победную серию сборной России

16 ноября 2019, 22:45
4

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Таким образом, прервалась серия российской сборной из семи побед подряд.

До сегодняшнего дня команда Станислава Черчесова в последний раз уступала 21 марта 2019 года в игре с теми же бельгийцами (1:3).

После поражения в Брюсселе россияне выиграли у Казахстана (дважды), Кипра (дважды), Шотландии (дважды) и Сан-Марино с общим счетом 26:1.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (4)
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Yev
1573934487
Главное, чтобы у нас началась новая 7-ми матчевая победная серия
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koli4ka
1573934598
такая чемпионско-гроссмейстерская серия!!!,как можно было это диво оборвать, прервать,болельщикам в души нас...рать
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DOCTOR PENALTY
1573936060
Кончились Сан-Марины и Кипры.
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амани
1573936556
короче говоря;- от Бельгии до Бельгии! Они сборную Бельгии перепутали с Кипром и Сан-Мариной........получилось,..." Очевидное-невероятное!"
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