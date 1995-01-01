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    Отбор Евро-2020. Казахстан, Шотландия, Уэльс и Словения одержали победы

    Завершились еще четыре матча отбора Евро-2020.

    В группе E Уэльс в гостях обыграл Азербайджан.

    В группе G Словения дома одолела Латвию.

    В группе I Шотландия и Казахстан добыли выездные победы над Кипром и Сан-Марино соответственно.

    Отбор Евро-2020. Группа E. 9-й тур

    Азербайджан – Уэльс – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мур, 10; 0:2 – Уилсон, 34.

    Отбор Евро-2020. Группа G. 9-й тур

    Словения – Латвия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тарасов (в свои ворота), 53.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 9-й тур

    Кипр – Шотландия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кристи, 12; 1:1 – Эфрем, 47; 1:2 – МакГинн, 53.

    Сан-Марино – Казахстан – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 6; 0:2 – Суюмбаев, 23; 0:3 – Щеткин, 27; 1:3 – Бернарди, 77.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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