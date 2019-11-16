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Отбор Евро-2020. Казахстан, Шотландия, Уэльс и Словения одержали победы

16 ноября 2019, 21:59

Завершились еще четыре матча отбора Евро-2020.

В группе E Уэльс в гостях обыграл Азербайджан.

В группе G Словения дома одолела Латвию.

В группе I Шотландия и Казахстан добыли выездные победы над Кипром и Сан-Марино соответственно.

Отбор Евро-2020. Группа E. 9-й тур

Азербайджан – Уэльс – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мур, 10; 0:2 – Уилсон, 34.

Отбор Евро-2020. Группа G. 9-й тур

Словения – Латвия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тарасов (в свои ворота), 53.

Отбор Евро-2020. Группа I. 9-й тур

Кипр – Шотландия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кристи, 12; 1:1 – Эфрем, 47; 1:2 – МакГинн, 53.

Сан-Марино – Казахстан – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 6; 0:2 – Суюмбаев, 23; 0:3 – Щеткин, 27; 1:3 – Бернарди, 77.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Азербайджан Уэльс Словения Латвия Кипр Шотландия Сан-Марино Казахстан
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