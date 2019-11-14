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  • Уткин: «Почему adidas нужно делать типовую форму, которая никак не смотрится, если в России работает бюро Артемия Лебедева?»

Уткин: «Почему adidas нужно делать типовую форму, которая никак не смотрится, если в России работает бюро Артемия Лебедева?»

14 ноября 2019, 18:01
12

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной России.

«У Германии в adidas почему-то решили флаг не переворачивать. Это скользкая тема. Не хотелось бы ставить под сомнение компетентность мирового бренда. Дело не в этом. Меня удивляет вот что. Adidas сотрудничает с Гошей Рубчинским. Это выдающийся российский дизайнер. Adidas может сотрудничать с кем угодно, с кем попало.

Но почему нужно обязательно делать типовую форму, если в России, например, работает бюро Артемия Лебедева? Вот почему нужно обязательно сделать типовую форму, которая никак не смотрится?

Помните, эта удивительная ахинея с формой цвета кирпича Кремлевской стены. Кто ее вообще запомнил, кому это было надо? У кого из россиян сборная России ассоциируется с Кремлевской стеной? Я вообще не хочу, чтобы со стеной ассоциировалась сборная. Хочу, чтобы с буденновской атакой. Или с психологической атакой Белой армии. Белый и красный – главные цвета сборной России.

Короче говоря, какая-то чушь собачья. Совершенно какая-то неконструктивная и необъяснимая пауза безволия, потому что сделать интересную форму тому же Лебедеву, полагаю, ничуть не сложнее, чем, допустим, сделать специальные кроссовки, которые еще и символизируют московское метро. Why not?», – сказал Уткин.

  • Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Россия Уткин Василий
Комментарии (12)
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erma
1573746227
Неужели форма - это главная проблема нашего футбола? Как говорится, этой форме еще бы качественное содержание...
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Benifacto
1573749087
Цветом цевья калаша сделайте ептеть
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Mister_Tomsk
1573750008
да хоть в пакетах пусть играют, лишь бы играли.
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Olymp2
1573752107
У кого откат больше?
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Plyash
1573756253
Читать противно.Сколько лет была форма двух видов а)красная майка,белые трусы, б)белая майка,белые трусы.И герб россии. А сейчас к любому турниру новая форма,шьют за рубежом.Кому это надо? Да чиновнику от футбола,в чьи функции это входит,потому что откаты ещё никто не отменял.
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Milaninho
1573756990
А мне по кайфу была форма цвета кремлёвской стены
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мы_не_рабы
1573761858
Вася! Тебя удивляет сотрудничество с одними из.....? А как же любимая российская забава - откаты? Если добавить этот пазл, то картина сразу же собирается.
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general.lizyukov
1573765645
Белый и красный? Вася, сколько Федун тебе заплатил? )))) Лебедев - ниачом. Все его якобы дизайнерские решения строго для тех, кому некуда бабло девать. А в мировом масштабе он вообще нуль, никто его не знает, никто у него не заказывает.
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ДениМ
1573766481
Уткин, лебедев... Кто эти пернатые?
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portero
1573808387
Просто кто-то из РПЛ прикормлен немцами, за денежку они что угодно перевернут.
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