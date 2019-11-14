«Ребят, огромное спасибо за такое количество писем». Дзюба подвел итоги акции в поддержку людей с синдромом Дауна

Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил всех участников акции «Письмо футболисту», направленной на поддержку людей с синдромом Дауна.

«Ребят, огромное спасибо за такое количество писем. Нам очень приятно, болейте за сборную России, смотрите футбол. Нам очень дорого ваше внимание», – сказал Дзюба.

«Футбол не имеет границ и объединяет абсолютно всех. Футбол для людей с синдромом Дауна – это больше, чем игра. Он помогает им лучше взаимодействовать с окружающим миром.

Мы рады поддержать благотворительный фонд «Синдром любви», который занимается развитием футбола для людей с дополнительной хромосомой. 13 и 14 ноября в Москве проходят футбольные соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна – первое в России событие такого формата. Участвуют 13 команд из 10 городов.

Также была организована благотворительная акция #ПисьмоФутболисту, в рамках которой дети, подростки и взрослые ребята написали футболистам очень трогательные письма. Мы очень благодарны за такие теплые слова в наш адрес!», – говорится в сообщении сборной России.

