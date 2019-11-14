Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»

Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»

14 ноября 2019, 13:22
48

Дизайнеры adidas объяснили, зачем перевернули российский флаг на рукавах новой формы сборной России.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются во флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», – сказали в компании.

В adidas отметили, что бело-сине-красный триколор есть во флагах многих государств.

«При движении – в зависимости от того, как повернуть руку – триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», – добавили в adidas.

  • Новая игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1573728190
А я думал, что руки вверх поднимают, когда сдаются.
Ответить
Stavropolets
1573728479
Хотите сказать чтоб увидеть наш флаг нужно забивать голы. В нашем случае это бывает не часто
Ответить
rash1959
1573730141
А чего на Адидас пенять? Пошили то, что сказали. Ведь кто то из наших чинуш, довольно высоких утверждал макет формы. Фирма просто так без утверждения заказа со стороны заказчика делать ничего НЕ будет. А утверждал какой-нибудь мудко.
Ответить
3a zenit
1573731517
долго же они эту херовую отмазку придумывали)
Ответить
ArReal
1573734914
Значит на Евро не видать нам флага России, ибо вряд ли мы будем торжествующе вскидывать руки вверх)Ну а если серьёзно - нельзя в стране, где у большинства населения 2 извилины - делать такие хитрые задумки про вскинутые руки))Менталитет такой - флаг Сербии хоть обосрись и всё тут!)
Ответить
subbotaspartak
1573736097
Сдаёмсууу!!!!!
Ответить
Spartak Piter
1573736292
ХендеХох)
Ответить
ArReal
1573747858
Вот мерзавцы - адидасу дизайн формы доверили!!!Юдашкин без дела сидит, а они креативят...
Ответить
edw7777
1573752625
Отлично! Пока гол не забили, мы сербы, как только.., так превращаемся в самих себя. А потом что, опять сербы?!
Ответить
тигрик
1573777576
Все ясно. Если забили,победили - значит играла сборная России, если продули - то это были Сербы. Россия только побеждает. Хитро однако)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+