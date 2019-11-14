Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»

Дизайнеры adidas объяснили, зачем перевернули российский флаг на рукавах новой формы сборной России.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются во флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», – сказали в компании.

В adidas отметили, что бело-сине-красный триколор есть во флагах многих государств.

«При движении – в зависимости от того, как повернуть руку – триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», – добавили в adidas.

Новая игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»