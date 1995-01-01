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    Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»

    Дизайнеры adidas объяснили, зачем перевернули российский флаг на рукавах новой формы сборной России.

    «Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются во флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», – сказали в компании.

    В adidas отметили, что бело-сине-красный триколор есть во флагах многих государств.

    «При движении – в зависимости от того, как повернуть руку – триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», – добавили в adidas.

    • Новая игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

    Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии34
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      Рейтинг: +3087

      AtticusFinch 16 минут назад

      Значит на Евро не видать нам флага России, ибо вряд ли мы будем торжествующе вскидывать руки вверх)Ну а если серьёзно - нельзя в стране, где у большинства населения 2 извилины - делать такие хитрые задумки про вскинутые руки))Менталитет такой - флаг Сербии хоть обосрись и всё тут!)

      0
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      Рейтинг: +19

      vodnic 51 минуту назад

      Особенно вот это :
      «При движении – в зависимости от того, как повернуть руку – триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии.))

      Такую форму надо Бузовой подарить на День России))) Она знает че делать,опыт был))))))

      0
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      Рейтинг: +137

      bratskij 52 минуты назад

      Отмазон высасаный из ....

      1
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      Рейтинг: +42

      Proker 55 минут назад

      Вы уверены сборная Россия будет забивать гол?

      1
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      Рейтинг: +4713

      ivan-football-fan 1 час назад

      Мне кажется, Adidas:ы очень тонко и верно подметили "веяния времени" в России:
      у нас уже годы праительство и партия (которые едины) говорят ТОЛЬКО О ПОБЕДАХ РОССИИ!)))Где-то...над кем-то...в чём-то...
      ВСЁ У НИХ С РОССИЕЙ И В РОССИИ КАРАШО!
      О реальном или - тем более - плохом...НИ СЛОВА!
      За критику уже сажают... НЕ ВЯКАТЬ!
      Вот эти портные и подумали: если игра хреновая, то ...НЕ НАДО, ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО, КТО ИГРАЕТ)))))

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      Рейтинг: +4326

      3a zenit 1 час назад

      долго же они эту херовую отмазку придумывали)

      1
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      Рейтинг: +875

      loko-the_best 1 час назад

      Ещё больше себя закапывают, как флаг Франции или Нидерландов - это если перешить форму. Им вообще всё равно в каком порядке идут цвета, главное, что они есть

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      Рейтинг: +2193

      Ubuntu 1 час назад

      А вообще не во флаге дело, форма сборной в принципе выглядит отстойно

      1
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      Рейтинг: +2193

      Ubuntu 1 час назад

      Значит когда забивает Германия, то они должны радоваться с опущенными в низ руками

      0
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      Рейтинг: +1133

      rash1959 1 час назад

      А чего на Адидас пенять? Пошили то, что сказали. Ведь кто то из наших чинуш, довольно высоких утверждал макет формы. Фирма просто так без утверждения заказа со стороны заказчика делать ничего НЕ будет. А утверждал какой-нибудь мудко.

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      Рейтинг: +2537

      TOMSON > rash1959 32 минуты назад

      Согласен. Перед тем как пошить должны были эскизы показать. А перед презентацией ещё и несколько пробников продемонстрировать. Заказ то не на 1000р, она потом по всей стране продаваться будет.


      И вот какой-то очередной наш посаженый руководитель «Алёша» подписал, а теперь на Адидас гонят.

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