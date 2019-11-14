Зинченко может вернуться на поле в начале декабря

Названа дата возвращения на поле после травмы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Украинский защитник может вернуться на поле 6 декабря, сообщает Manchester Evening News. Однако в этом случае он вряд ли выйдет с первых минут в матче против «Манчестер Юнайтед», который пройдет 7 декабря.