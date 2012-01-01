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    Зинченко может вернуться на поле в начале декабря

    Названа дата возвращения на поле после травмы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

    Украинский защитник может вернуться на поле 6 декабря, сообщает Manchester Evening News. Однако в этом случае он вряд ли выйдет с первых минут в матче против «Манчестер Юнайтед», который пройдет 7 декабря.

    • Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления 22-летнего защитника, который перенес операцию.
    • В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за «Сити», результативными действиями не отличался.

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

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