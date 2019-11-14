Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зинченко может вернуться на поле в начале декабря

14 ноября 2019, 12:34
2

Названа дата возвращения на поле после травмы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Украинский защитник может вернуться на поле 6 декабря, сообщает Manchester Evening News. Однако в этом случае он вряд ли выйдет с первых минут в матче против «Манчестер Юнайтед», который пройдет 7 декабря.

  • Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления 22-летнего защитника, который перенес операцию.
  • В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за «Сити», результативными действиями не отличался.

Источник: Manchester Evening News

Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ушат Помоев
1573726930
Скорейшего выздоровления!
Ответить
Garrincha58
1573737580
тут что хох...ий сайт???
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+