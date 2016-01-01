Главные новости утра. Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России, Стерлинга исключили из состава сборной Англии

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +855

      playsh 18 минут назад

      Обосрался с Гильерме,а ошибку свою признать слабо.А так Игорь вернётся, Гилю на скамейку и ничего объяснять не надо.Грамотно.

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