Marca: Месси в 2020 году примет решение о своем будущем в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.

По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.

За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.