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    Marca: Месси в 2020 году примет решение о своем будущем в «Барселоне»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.

    По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.

    За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.

    • Месси – воспитанник клуба.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Барсу» 11 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Marca

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