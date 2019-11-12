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  • Marca: Месси в 2020 году примет решение о своем будущем в «Барселоне»

Marca: Месси в 2020 году примет решение о своем будущем в «Барселоне»

12 ноября 2019, 06:47
3

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.

По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.

За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.

  • Месси – воспитанник клуба.
  • В текущем сезоне форвард провел за «Барсу» 11 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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Cules2013
1573536028
Ничего неожиданного. Вопроса только два -как долго Месси будет оставаться на уровне амбиций Барсы, и где он закончит - в Каталонии, или всё же поедет куда-то доигрывать, домой или в МЛС.
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Plyash
1573551330
Это просто чудо,на протяжении стольких лет играть на таком высочайшем уровне. Сейчас в моде считать завоёванные титулы за клуб,сборную,это не совсем правильно. А я просто хочу,без всяких титулов,сказать о классных футболистах с фантастической техникой,чувством паса, видением поля,пробитием стандартов. О вкусах не спорят,но для меня Месси,как на флоте говорят -- первый после бога.
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