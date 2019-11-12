Marca: Месси в 2020 году примет решение о своем будущем в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отложил все вопросы, касающиеся продления контракта с клубом, на следующий год.
По информации Marca, аргентинец не собирается покидать «Камп Ноу» до окончания сезона-2020/21, а решение о дальнейшем пребывании в каталонской команде он примет не ранее лета 2020-го.
За год до истечения действующего соглашения Месси оценит свое состояние и кондиции, а также перспективы «Барсы». На основе этих факторов футболист решит, стоит ли ему продлевать договор.
- Месси – воспитанник клуба.
- В текущем сезоне форвард провел за «Барсу» 11 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Источник: Marca