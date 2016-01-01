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    Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

    Руководство «Фиорентины» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Football Italia.

    По информации источника, заменить Винченцо Монтеллу во флорентийской команде может Лучано Спаллетти.

    Представители клуба уже контактировали с 60-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества.

    Однако сначала «Фиорентине» нужно договориться с «Интером», у которого до сих пор действующее соглашение со Спаллетти.

    • На выходных «Фиорентина» проиграла «Кальяри» со счетом 2:5.
    • По итогам 12 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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