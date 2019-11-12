Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Руководство «Фиорентины» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Football Italia.

По информации источника, заменить Винченцо Монтеллу во флорентийской команде может Лучано Спаллетти.

Представители клуба уже контактировали с 60-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества.

Однако сначала «Фиорентине» нужно договориться с «Интером», у которого до сих пор действующее соглашение со Спаллетти.