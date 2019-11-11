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    Чалов – о спаде ЦСКА: «У нас нет времени опускать руки»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением относительно спада команды в последнее время.

    «Причина спада? Мы разбирали каждый матч, находили в них определенные ошибки. Но у нас еще много работы, надо кое-что подправить именно в командной игре. Потихоньку движемся в правильном направлении, и результат скоро придет.

    У нас нет времени, чтобы опускать руки. Надо быстро восстановиться и дальше играть. В таком плотном графике просто не думаешь об этом», – сказал Чалов.

    • ЦСКА одержал две победы в последних девяти матчах.
    • Команда занимает четвертое место в таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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