Чалов – о спаде ЦСКА: «У нас нет времени опускать руки»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением относительно спада команды в последнее время.

«Причина спада? Мы разбирали каждый матч, находили в них определенные ошибки. Но у нас еще много работы, надо кое-что подправить именно в командной игре. Потихоньку движемся в правильном направлении, и результат скоро придет.

У нас нет времени, чтобы опускать руки. Надо быстро восстановиться и дальше играть. В таком плотном графике просто не думаешь об этом», – сказал Чалов.