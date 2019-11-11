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Чалов – о спаде ЦСКА: «У нас нет времени опускать руки»

11 ноября 2019, 21:45

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением относительно спада команды в последнее время.

«Причина спада? Мы разбирали каждый матч, находили в них определенные ошибки. Но у нас еще много работы, надо кое-что подправить именно в командной игре. Потихоньку движемся в правильном направлении, и результат скоро придет.

У нас нет времени, чтобы опускать руки. Надо быстро восстановиться и дальше играть. В таком плотном графике просто не думаешь об этом», – сказал Чалов.

  • ЦСКА одержал две победы в последних девяти матчах.
  • Команда занимает четвертое место в таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
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