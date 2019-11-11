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  • Леонид Федун – о работе Тедеско: «Кононов тоже хорошо начинал»

Леонид Федун – о работе Тедеско: «Кононов тоже хорошо начинал»

11 ноября 2019, 21:20
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался оценивать работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

– Как вы оцениваете дебют Доменико Тедеско?

– С этим вопросом ко мне обратитесь в декабре.

– Вы говорили, что «я 20 лет занимаюсь «Спартаком», у меня надежд никаких нет». Вот сейчас, после побед…

– Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всe продолжаем.

– Впереди несколько встреч. Но все равно какой-то оптимизм в вашем голосе появился. Я правильно понял?

– Нет. Не в первый раз. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет.

– Про нового тренера скажите что-нибудь.

– Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
  • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Источник: «КП-Казань»
Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико Федун Леонид
Комментарии (22)
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VVM1964
1573496720
" Победы, это когда мы какой-то титул выиграем " - был такой тренер недавно в Спартаке и что ? - как вы оценили его работу ? - тьфу на вас (((
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Ушат Помоев
1573497017
Изначально назначая физрука Спартак был обречен...
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Красный май
1573497343
Уже то, что федун даёт интервью, свидетельствует, что он потихоньку набирает обороты: скоро услышим либо про стеночки-забегания, либо про полуфинал ЛЕ. Если Тедеско с командой не подведут, конечно, в ближайшее время.
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Старикан
1573497673
...а игры как не было, так и нет...
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paracetamol
1573499983
Так же и кончит.
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vka1970
1573503580
Слушая это интервью становится понятно, что Федун плохой психолог.Кононова и Тедеско сравнивать невозможно.Пиджак даже из хороших игроков при посредственной игре сделал просто посмешище.И это используя почти 2 состава. Тедеско же показывая не самый зрелищный футбол, пытается одних вспомнить и закрепить за собой психологию победителя, а других пытается заставить играть в футбол, используя их сильные стороны. Уверен, даже те кто сейчас не проходят в основной состав, найдут своё место на поле и используя философию игры Теда, ещё проявят себя. Так что Федун в очередной раз попал пальцем в небо.Не будь он дураком, не уволил бы Карреру.Так что надежда лишь на то, что дважды одну и ту же ошибку владелец заводов , газет, пароходов всё таки не сделает.
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Plyash
1573505366
Что-то не помню,что Кононов хорошо начинал.
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Рубинище
1573505582
Нормально Тедеско пока работает. Тасует позиции, разбирается. Интересно будут ли усиления кого. И когда он от балласта избавится.
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Диктор
1573526923
Согласен полностью.Сдержан и тактичен-молодец.
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NEONFOL
1573574454
Мне нравится Тедеску во первых за то что он практически сразу подобрал костяк команды идеальный в данных условиях и не меняет его в каждом матче. во-вторых как он грамотно закрыл рты всем кто без сомнения ставил тиля, жано мирзова в условный стартовый состав и таким ************** обиженным тоном спрашивал а почему они вечно на замене, не стал много говорить, просто поставил их всех в одном матче с Арсеналом и все увидели на что они способны, возможно и сами игроки это поняли, точнее кто понял будет больше работать, а кто нет скоро уйдёт
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