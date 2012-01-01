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    Леонид Федун – о работе Тедеско: «Кононов тоже хорошо начинал»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался оценивать работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

    – Как вы оцениваете дебют Доменико Тедеско?

    – С этим вопросом ко мне обратитесь в декабре.

    – Вы говорили, что «я 20 лет занимаюсь «Спартаком», у меня надежд никаких нет». Вот сейчас, после побед…

    – Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всe продолжаем.

    – Впереди несколько встреч. Но все равно какой-то оптимизм в вашем голосе появился. Я правильно понял?

    – Нет. Не в первый раз. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет.

    – Про нового тренера скажите что-нибудь.

    – Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
    • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

    Источник: «КП-Казань»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +424

      alarm 24 минуты назад

      позор хрякам! дезеувы!

      0
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      Рейтинг: +4091

      paracetamol 41 минуту назад

      Так же и кончит.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1114

      Genz 42 минуты назад

      Продавайте Джано Ещенко мирзова Гулиева. Он вредят клубу. Пусть их крыльям советов забирают по дешевке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7625

      alex1951 45 минут назад

      Ржу ...не могу....
      Так и напрашивается продолжение ...
      ,,хорошо начинал...но плохо кончил,,)))

      0
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      Рейтинг: +1851

      Борат 53 минуты назад

      Гони этого тренеришку и верни пиджака!
      Во будет умора!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +22634

      zra78 > Борат 48 минут назад

      Ё.нись об стенку,во будет умора!!!

      Во умора!!!

      0
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      Рейтинг: +5386

      Старикан 1 час назад

      ...а игры как не было, так и нет...

      3
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      Рейтинг: +1108

      Красный май 1 час назад

      Уже то, что федун даёт интервью, свидетельствует, что он потихоньку набирает обороты: скоро услышим либо про стеночки-забегания, либо про полуфинал ЛЕ. Если Тедеско с командой не подведут, конечно, в ближайшее время.

      3
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      Рейтинг: +74

      Ушат Помоев 1 час назад

      Изначально назначая физрука Спартак был обречен...

      1
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      Рейтинг: +19020

      VVM1964 1 час назад

      " Победы, это когда мы какой-то титул выиграем " - был такой тренер недавно в Спартаке и что ? - как вы оценили его работу ? - тьфу на вас (((

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