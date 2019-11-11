Леонид Федун – о работе Тедеско: «Кононов тоже хорошо начинал»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался оценивать работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

– Как вы оцениваете дебют Доменико Тедеско?

– С этим вопросом ко мне обратитесь в декабре.

– Вы говорили, что «я 20 лет занимаюсь «Спартаком», у меня надежд никаких нет». Вот сейчас, после побед…

– Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всe продолжаем.

– Впереди несколько встреч. Но все равно какой-то оптимизм в вашем голосе появился. Я правильно понял?

– Нет. Не в первый раз. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет.

– Про нового тренера скажите что-нибудь.

– Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим.