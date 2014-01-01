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    Азмун: «Опыт игры в ЛЧ укрепляет веру и закаляет психологически. После нее не страшны никакие матчи»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о выступлениях в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    – Чем запомнились первые матчи в еврокубках?

    – Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов – лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха.

    За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов. При этом чемпионат России – тоже турнир высокого уровня. В нем больше упор на «физику» и много сильных футболистов. Надеюсь, российский чемпионат будет прибавлять ежегодно.

    – Ты вырос как игрок от участия в Лиге чемпионов?

    – Безусловно. Ты играешь с лучшими футболистами мира. В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.

    Опыт игры в Лиге чемпионов укрепляет веру в свои силы и закаляет психологически. После нее тебе уже не страшны никакие матчи. Даже одно поражение в Лиге чемпионов может изменить все. Поэтому ты хочешь не проигрывать никогда.

    – Самые яркие воспоминания в еврокубках?

    – У меня много приятных воспоминаний. Одно – мой гол за «Ростов» [в победном матче с «Баварией»]. Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Этот особенный момент в моей жизни.

    Еще выделю игру с «Баварией» в Мюнхене, хотя мы там много пропустили [0:5]. Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы.

    – Ты помнишь все свои голы в еврокубках? Какой самый дорогой?

    – Конечно, все помню. Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере, – сказал Азмун.

    • В этом сезоне иранский форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
    • Зимой Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» за 10 миллионов евро.

    Азмун: «Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы»


    Источник: сайт УЕФА

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