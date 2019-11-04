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  • Азмун: «Опыт игры в ЛЧ укрепляет веру и закаляет психологически. После нее не страшны никакие матчи»

Азмун: «Опыт игры в ЛЧ укрепляет веру и закаляет психологически. После нее не страшны никакие матчи»

4 ноября 2019, 15:56
6

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о выступлениях в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Чем запомнились первые матчи в еврокубках?

– Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов – лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха.

За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов. При этом чемпионат России – тоже турнир высокого уровня. В нем больше упор на «физику» и много сильных футболистов. Надеюсь, российский чемпионат будет прибавлять ежегодно.

– Ты вырос как игрок от участия в Лиге чемпионов?

– Безусловно. Ты играешь с лучшими футболистами мира. В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.

Опыт игры в Лиге чемпионов укрепляет веру в свои силы и закаляет психологически. После нее тебе уже не страшны никакие матчи. Даже одно поражение в Лиге чемпионов может изменить все. Поэтому ты хочешь не проигрывать никогда.

– Самые яркие воспоминания в еврокубках?

– У меня много приятных воспоминаний. Одно – мой гол за «Ростов» [в победном матче с «Баварией»]. Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Этот особенный момент в моей жизни.

Еще выделю игру с «Баварией» в Мюнхене, хотя мы там много пропустили [0:5]. Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы.

– Ты помнишь все свои голы в еврокубках? Какой самый дорогой?

– Конечно, все помню. Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере, – сказал Азмун.

  • В этом сезоне иранский форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
  • Зимой Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» за 10 миллионов евро.

Азмун: «Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы»


Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (6)
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Джой
1572874828
Сердар, на твоем месте стоило бы принести извинения за грубую игру в матче с ЦСКА.
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Агасфер
1572892348
Завтра посмотрим,что ты теперь за гусь иранский.Невовремя у тебя интервью взяли.
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Санёк 17
1572893359
Бери пример из королевского клуба, сливают бедалаги, трижды подряд выигрывали ЛЧ,все равно страшно им......
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