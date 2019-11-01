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Моуринью: «Я должен работать, чтобы выигрывать трофеи»

1 ноября 2019, 08:21
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Двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью признался, что ждет предложений от клуба, способного бороться за трофеи.

«Обожаю чувство неизвестности. Если ты хочешь побеждать в Италии, Англии, в Испании, нужно быть максимально гибким в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. У меня есть только одно ключевое требование. Я должен работать, чтобы выигрывать трофеи. Если я получу оффер на сумасшедший контракт, но задачей будет лишь оставаться в первой половине турнирной таблицы, и посчитают успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я без раздумий отклоню предложение.

Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что сам играю, чтобы победить», – заявил португальский специалист.

  • Последнее место работы Моуринью – «Манчестер Юнайтед».
  • В декабре будет ровно год, как португалец безработный.

Источник: The Coaches’ Voice
Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Dizayner
1572588440
а по факту оказался никому не нужный великий Жозе, как же так?
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exreporter
1572589458
само его появление - знак времени. Времени информационной эпохи. Когда за счет продуманного пиара можно состроить себе репутацию топ таланта в чем-то.
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