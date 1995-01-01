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    Моуринью: «Я должен работать, чтобы выигрывать трофеи»

    Двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью признался, что ждет предложений от клуба, способного бороться за трофеи.

    «Обожаю чувство неизвестности. Если ты хочешь побеждать в Италии, Англии, в Испании, нужно быть максимально гибким в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. У меня есть только одно ключевое требование. Я должен работать, чтобы выигрывать трофеи. Если я получу оффер на сумасшедший контракт, но задачей будет лишь оставаться в первой половине турнирной таблицы, и посчитают успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я без раздумий отклоню предложение.

    Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что сам играю, чтобы победить», – заявил португальский специалист.

    • Последнее место работы Моуринью – «Манчестер Юнайтед».
    • В декабре будет ровно год, как португалец безработный.

    Источник: The Coaches’ Voice

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1132

      exreporter 1 час назад

      само его появление - знак времени. Времени информационной эпохи. Когда за счет продуманного пиара можно состроить себе репутацию топ таланта в чем-то.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      Dizayner 1 час назад

      а по факту оказался никому не нужный великий Жозе, как же так?

      -1
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