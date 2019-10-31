«Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке

Александр Пьяниченко, которого травили в московской школе, принял участие в тренировке «Спартака».
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия провел мальчику экскурсию по базе команды и познакомил с игроками. Затем Александр тренировался вместе с футболистами.
Главный тренер москвичей Доменико Тедеско общался со школьником на русском языке. После тренировки спартаковцы расписались на подаренной мальчику футболке.
Ранее форвард «Локомотива» Федор Смолов смотрел матч со «Спартаком» в компании Пьяниченко.
- В начале октября старшеклассники московской школы №1536 окунули семиклассника Пьяниченко головой в унитаз и сняли издевательства на видео.
- Было возбуждено уголовное дело о побоях.
- Пьяниченко – солист детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».
Источник: YouTube-канал «Спартака»