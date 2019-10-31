Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке

    Александр Пьяниченко, которого травили в московской школе, принял участие в тренировке «Спартака».

    Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия провел мальчику экскурсию по базе команды и познакомил с игроками. Затем Александр тренировался вместе с футболистами.

    Главный тренер москвичей Доменико Тедеско общался со школьником на русском языке. После тренировки спартаковцы расписались на подаренной мальчику футболке.

    Ранее форвард «Локомотива» Федор Смолов смотрел матч со «Спартаком» в компании Пьяниченко.

    • В начале октября старшеклассники московской школы №1536 окунули семиклассника Пьяниченко головой в унитаз и сняли издевательства на видео.
    • Было возбуждено уголовное дело о побоях.
    • Пьяниченко – солист детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2019 16:43
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +734

      Я - легенда 2 часа назад

      Молодцы! Очень трогательно и правильно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +928

      Romio-xxx 4 часа назад

      100500 плюсов Джикии и Спартаку!!!Молодцы,поддержали парня!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      SpartakDiana 4 часа назад

      А Клуб и Парни просто молодцы....Уважуха ВАМ....так держать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Брина 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Символично, клуб раба и пи......, и опущенный школяр

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Beshanai_svin > Брина 5 часов назад

      Будь ты мужчиной, я бы тебя не опускал, (ориентация другая), а вот табло бы в монглоидное превратил. Ты думай над словами, лошадь безобразная! Я не за команду, а про мальчика! На Руси слабого и убогого обижать было непринято. А вот таких как ты чмырей, на кол сажать, за радость!!!!!
      У всех прошу прощения! Первый раз так резко на сайте отписался. Но нелюдей бы.... Своими руками....

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      SpartakDiana > Брина 4 часа назад

      Кто это написал.....полный долбоящер...мр...зь...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      SpartakDiana > Брина 4 часа назад

      Как таких земля носит....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      vlad1969 6 часов назад

      БЛИН! ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ!!!!))) УВАЖУХА!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      playsh 6 часов назад

      А вот это просто браво,спасибо Вам,ребята,за мальчишку.
      Такие встречи очень дорогого стоят.Удачи с Ростовом.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9426

      vka1970 7 часов назад

      Хорошее дело команда сделала.Теперь у пацана впечатлений надолго.
      Побольше бы и почаще наши спортсмены обращались с такими предложениями к жителям страны.Именно сейчас это не помешало бы.
      А Георгию отдельный респект.Молодец капитан.Первый шаг самый трудный.На него ещё решиться надо.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      RUSSIANPOWER 7 часов назад

      Всё правильно, мальчишке нужно отвлечься и как можно скорее обо всем забыть. Хотя такое не забывается, к сожалению.

      9
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru