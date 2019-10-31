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  • «Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке

«Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке

31 октября 2019, 16:43
13

Александр Пьяниченко, которого травили в московской школе, принял участие в тренировке «Спартака».

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия провел мальчику экскурсию по базе команды и познакомил с игроками. Затем Александр тренировался вместе с футболистами.

Главный тренер москвичей Доменико Тедеско общался со школьником на русском языке. После тренировки спартаковцы расписались на подаренной мальчику футболке.

Ранее форвард «Локомотива» Федор Смолов смотрел матч со «Спартаком» в компании Пьяниченко.

  • В начале октября старшеклассники московской школы №1536 окунули семиклассника Пьяниченко головой в унитаз и сняли издевательства на видео.
  • Было возбуждено уголовное дело о побоях.
  • Пьяниченко – солист детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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RUSSIANPOWER
1572534760
Всё правильно, мальчишке нужно отвлечься и как можно скорее обо всем забыть. Хотя такое не забывается, к сожалению.
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vka1970
1572536129
Хорошее дело команда сделала.Теперь у пацана впечатлений надолго. Побольше бы и почаще наши спортсмены обращались с такими предложениями к жителям страны.Именно сейчас это не помешало бы. А Георгию отдельный респект.Молодец капитан.Первый шаг самый трудный.На него ещё решиться надо.
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Plyash
1572538702
А вот это просто браво,спасибо Вам,ребята,за мальчишку. Такие встречи очень дорогого стоят.Удачи с Ростовом.
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vlad1969
1572538898
БЛИН! ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ!!!!))) УВАЖУХА!!!!!!
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Брина
1572543628
Символично, клуб раба и пи......, и опущенный школяр
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SpartakDiana
1572547167
А Клуб и Парни просто молодцы....Уважуха ВАМ....так держать...
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Romio-xxx
1572547171
100500 плюсов Джикии и Спартаку!!!Молодцы,поддержали парня!!!!
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Я - легенда
1572553312
Молодцы! Очень трогательно и правильно!
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SPACE TRUCKIN
1572618465
красавцы! всё правильно сделали! иначе бывает по 8 трупов как с Шамсутдиновым...
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