«Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке

Александр Пьяниченко, которого травили в московской школе, принял участие в тренировке «Спартака».

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия провел мальчику экскурсию по базе команды и познакомил с игроками. Затем Александр тренировался вместе с футболистами.

Главный тренер москвичей Доменико Тедеско общался со школьником на русском языке. После тренировки спартаковцы расписались на подаренной мальчику футболке.

Ранее форвард «Локомотива» Федор Смолов смотрел матч со «Спартаком» в компании Пьяниченко.