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  • «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

31 октября 2019, 09:30
13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что клуб откажется от участия в Кубке английской лиги из-за календаря.

  • В среду мерсисайдцы победили «Арсенал» в 1/8 финала турнира.
  • Четвертьфинальные матчи пройдут в декабре, когда «Ливерпуль» примет участие в клубном чемпионате мира.

«Если не будет найдена подходящая для нас дата, тогда мы не сможем продолжить выступление в турнире. Нужно подумать об этом. «Ливерпуль» не будет играть в рождественский период. Если не найдем компромисс, наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы. Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору вчерашний матч, надеясь, что «Арсенал» обыграет нас. Извините, не вышло», – сказал Клопп.

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (13)
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ЛивеерпулЬ
1572504449
это лучше чем просто проиграть
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Жорик кекс обжорик
1572504525
Устроили триллер... А если честно игра в обороне что у ливера что у арсенала под музыку из бени хилла проходила...
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piligrim1986
1572506973
вчера неплохо так в дыр-дыр сгоняли)
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SPbZenit12
1572515324
Проблемы вообще не вижу.
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DeStar
1572516695
Выпустили молодежку и сливайтесь в чем проблема? а вообще нахрена этот кубок не понятно ,сами себе создают проблемы с доп матчами, неужели им боксинг дэй мало) этот кубок остался только в апл и во франции) будет смешно если кубок лиги сольют, а по итогу в лч вылетят и в апл станут вторыми)
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Я - легенда
1572518842
Ливерпуль уже вчера хотел слиться из Кубка, выпустив зелёный состав. Но молодые ребята этого не поняли и сделали своё дело )))
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nakolayvaltsev
1572518850
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam
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BAIv
1572521075
В праздники надо отдыхать, хороший подход, а что можно вот так взять и не выйти?
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Cules2013
1572548420
а так можно? по-моему Клопп опять ересь какую-то несёт. за ним иногда водится подобное. за такое могут санкции наложить на клуб. да и в чём вообще проблема? пусть играют резервисты, дубль и т.д. Ливер наскребёт человек 15 на матчи, если захочет. похоже, что Клопп решил испугать ежа голой задницей и шантажировать руководство Лиги, чтобы ему календарь поудобнее сделали.
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нейтральныйкакникто
1576597973
Нонсенс-Ливер должен сегодня сыграть в Кубке Лиги , а завтра в клубном чемпионате мира.Составители , или те или те -балбесы. Держись Ливер , ничего не сливай, не падай до уровня зени , локо . цска
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