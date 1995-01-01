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    «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что клуб откажется от участия в Кубке английской лиги из-за календаря.

    • В среду мерсисайдцы победили «Арсенал» в 1/8 финала турнира.
    • Четвертьфинальные матчи пройдут в декабре, когда «Ливерпуль» примет участие в клубном чемпионате мира.

    «Если не будет найдена подходящая для нас дата, тогда мы не сможем продолжить выступление в турнире. Нужно подумать об этом. «Ливерпуль» не будет играть в рождественский период. Если не найдем компромисс, наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы. Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору вчерашний матч, надеясь, что «Арсенал» обыграет нас. Извините, не вышло», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2926

      BAIv 57 минут назад

      В праздники надо отдыхать, хороший подход, а что можно вот так взять и не выйти?

      0
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam

      -2
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      Рейтинг: +721

      Я - легенда 1 час назад

      Ливерпуль уже вчера хотел слиться из Кубка, выпустив зелёный состав. Но молодые ребята этого не поняли и сделали своё дело )))

      0
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      Рейтинг: +8768

      DeStar 2 часа назад

      Выпустили молодежку и сливайтесь в чем проблема? а вообще нахрена этот кубок не понятно ,сами себе создают проблемы с доп матчами, неужели им боксинг дэй мало) этот кубок остался только в апл и во франции) будет смешно если кубок лиги сольют, а по итогу в лч вылетят и в апл станут вторыми)

      2
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      Рейтинг: +490

      SPbZenit12 2 часа назад

      Проблемы вообще не вижу.

      0
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      Рейтинг: +6053

      mihail200606 3 часа назад

      Выпустите детей или пенсионеров.. Проиграли потихоньку и все.. А то сил на чемпионство и не хватит, если во всяких непонятных турнирах играть

      0
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      Рейтинг: +1022

      Фанат Рубина 4 часа назад

      так выпустите молодежную команду и все делов та..
      пусть ребята получат практику против условного манчестера сити или юнайтед или другой команды которая попадется

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      Рейтинг: +6208

      piligrim1986 4 часа назад

      вчера неплохо так в дыр-дыр сгоняли)

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      Рейтинг: +32

      Жорик секс обжорик 5 часов назад

      Устроили триллер...
      А если честно игра в обороне что у ливера что у арсенала под музыку из бени хилла проходила...

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      Рейтинг: +4

      Назарян > Жорик секс обжорик 4 часа назад

      посмотри на состав Ливерпуля играли пацаны молодежь .... нашим клубам так бы научиться играть смотрел и наслаждался....

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      Рейтинг: +93

      ЛивеерпулЬ 5 часов назад

      это лучше чем просто проиграть

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