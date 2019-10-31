«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что клуб откажется от участия в Кубке английской лиги из-за календаря.

В среду мерсисайдцы победили «Арсенал» в 1/8 финала турнира.

Четвертьфинальные матчи пройдут в декабре, когда «Ливерпуль» примет участие в клубном чемпионате мира.

«Если не будет найдена подходящая для нас дата, тогда мы не сможем продолжить выступление в турнире. Нужно подумать об этом. «Ливерпуль» не будет играть в рождественский период. Если не найдем компромисс, наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы. Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору вчерашний матч, надеясь, что «Арсенал» обыграет нас. Извините, не вышло», – сказал Клопп.