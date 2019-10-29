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    Джикия: «Надеюсь, что в «Спартаке» я всерьез и надолго»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал получение награды «Золотой кабан», которая ежегодно вручается болельщиками клуба лучшему игроку предыдущего сезона.

    «Спасибо большое за приглашение, спасибо, что пришли. Так много народу собралось, чтобы подарить мне такую награду. Конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцениваете мою работу. Мне очень приятно находится здесь и получить такой подарок.

    Что касается дальнейших планов, то я надеюсь, что я в «Спартаке» всерьез и надолго. Пока я в «Спартаке», буду делать все, чтобы все было хорошо», – сказал Джикия.

    Источник: «СЭ»

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    29.10.2019 22:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1142

      neim 2 часа назад

      Глушаков наверное тоже надеялся, когда фартило. А потом вдруг раз и ... тпрррр.

      0
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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 2 часа назад

      А где шюрле-мурле? совсем на дно нырнул

      0
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      Рейтинг: +135

      Oldtrafford83 > Санёк 17 2 часа назад

      Прошлого сезона!!!

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      Рейтинг: +6204

      piligrim1986 3 часа назад

      мы тоже надеемся

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      Рейтинг: +4526

      subbotaspartak 4 часа назад

      Интересно, а до этого в Грузии кабаны водились?
      Теперь точно - правда российские появились.
      Но это же не позор грузинской нации
      И они не будут объявлять санкции.

      0
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      Рейтинг: +1058

      GermanVo 7 часов назад

      Всерьез и надолго!!!

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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 11 часов назад

      Главное - оправдай , оказанное тебе высокое доверие )

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      Рейтинг: +8700

      Диктор 11 часов назад

      И мы на это надеемся.

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