Джикия: «Надеюсь, что в «Спартаке» я всерьез и надолго»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал получение награды «Золотой кабан», которая ежегодно вручается болельщиками клуба лучшему игроку предыдущего сезона.

«Спасибо большое за приглашение, спасибо, что пришли. Так много народу собралось, чтобы подарить мне такую награду. Конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцениваете мою работу. Мне очень приятно находится здесь и получить такой подарок.

Что касается дальнейших планов, то я надеюсь, что я в «Спартаке» всерьез и надолго. Пока я в «Спартаке», буду делать все, чтобы все было хорошо», – сказал Джикия.