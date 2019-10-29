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Джикия: «Надеюсь, что в «Спартаке» я всерьез и надолго»

29 октября 2019, 22:16
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал получение награды «Золотой кабан», которая ежегодно вручается болельщиками клуба лучшему игроку предыдущего сезона.

«Спасибо большое за приглашение, спасибо, что пришли. Так много народу собралось, чтобы подарить мне такую награду. Конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцениваете мою работу. Мне очень приятно находится здесь и получить такой подарок.

Что касается дальнейших планов, то я надеюсь, что я в «Спартаке» всерьез и надолго. Пока я в «Спартаке», буду делать все, чтобы все было хорошо», – сказал Джикия.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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Диктор
1572377460
И мы на это надеемся.
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VVM1964
1572378707
Главное - оправдай , оказанное тебе высокое доверие )
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GermanVo
1572392314
Всерьез и надолго!!!
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subbotaspartak
1572405523
Интересно, а до этого в Грузии кабаны водились? Теперь точно - правда российские появились. Но это же не позор грузинской нации И они не будут объявлять санкции.
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piligrim1986
1572409369
мы тоже надеемся
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Санёк 17
1572410266
А где шюрле-мурле? совсем на дно нырнул
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алдан2014
1572425722
Жора ,без тебя и твоего бородатого кореша ни как Спартаку
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ramos6548
1572432368
Джикия просто царь обороны и топ капитан!
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