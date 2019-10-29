Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гетце сыграет в матче Кубка с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки

Гетце сыграет в матче Кубка с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки

29 октября 2019, 19:36

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце примет участие в матче 1/16 финала Кубка Германии с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки.

«У меня диагностирован перелом руки и растяжение связок левого запястья. Однако я могу сыграть в среду. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии», – написал Гетце в своем инстаграме, сопроводив запись фотографией поврежденной руки.

text

Публикация от text (@mariogotze)

  • Встреча двух «Боруссий» состоится 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: инстаграм Марио Гетце
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Боруссия Д Боруссия М Гетце Марио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+