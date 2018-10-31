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    Гетце сыграет в матче Кубка с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце примет участие в матче 1/16 финала Кубка Германии с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки.

    «У меня диагностирован перелом руки и растяжение связок левого запястья. Однако я могу сыграть в среду. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии», – написал Гетце в своем инстаграме, сопроводив запись фотографией поврежденной руки.

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    Публикация от text (@mariogotze)

    • Встреча двух «Боруссий» состоится 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: инстаграм Марио Гетце

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    29.10.2019 19:36
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