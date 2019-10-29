Гетце сыграет в матче Кубка с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце примет участие в матче 1/16 финала Кубка Германии с менхенгладбахской «Боруссией», несмотря на перелом руки.
«У меня диагностирован перелом руки и растяжение связок левого запястья. Однако я могу сыграть в среду. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии», – написал Гетце в своем инстаграме, сопроводив запись фотографией поврежденной руки.
- Встреча двух «Боруссий» состоится 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени.
Источник: инстаграм Марио Гетце