Главные новости дня. «Ювентус» готов потратить 380 миллионов на Мбаппе, «Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока.

«Ювентус» готов потратить 380 миллионов на трансфер и зарплату Мбаппе.

«Спартак» может купить у ПАОКа полузащитника Жабу за 12 миллионов евро.

«Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ.

«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна.

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче».

«Ростов» обыграл «Сочи» и вернулся в лидеры чемпионата.

«Витесс» дома всухую проиграл бывшему клубу Булыкина «Ден Хаагу».

«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче Первушина: он был первым тренером команды и ждал шанс шесть лет