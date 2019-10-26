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Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

26 октября 2019, 19:12
5

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин госпитализирован после матча 9-го тура Серии А против «Лечче» (1:1).

В конце матча 31-летний форвард туринцев столкнулся с вратарем «Лечче» Габриэлом, после чего аргентинцу потребовалась помощь врачей. Гонсало перевязали голову, после чего он продолжил поединок и отыграл до финального свистка.

Сообщается, что Игуаина отправили на оперативное медицинское обследование. Его результаты пока неизвестны.

  • Оба мяча были забиты с пенальти.
  • «Ювентус» после потери очков может быть смещен с первого места «Интером».

Источник: Bleacher Report
Италия. Серия А Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (5)
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кошмарик
1572106547
здоровья тебе ,Гонсало!!!
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Вомбат
1572113495
Игуаину здоровья, а Сарри в отставку. Как можно давать играть футболисту с травмой головы?
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Санёк 17
1572114522
Если он долго будет лечиться,атака ЮВЕ будет хромат, здоровья Гонсало
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Plyash
1572119383
Умный,качественный и надёжный футболист.Здоровья тебе.
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