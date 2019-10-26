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    Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин госпитализирован после матча 9-го тура Серии А против «Лечче» (1:1).

    В конце матча 31-летний форвард туринцев столкнулся с вратарем «Лечче» Габриэлом, после чего аргентинцу потребовалась помощь врачей. Гонсало перевязали голову, после чего он продолжил поединок и отыграл до финального свистка.

    Сообщается, что Игуаина отправили на оперативное медицинское обследование. Его результаты пока неизвестны.

    • Оба мяча были забиты с пенальти.
    • «Ювентус» после потери очков может быть смещен с первого места «Интером».

    Источник: Bleacher Report

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    26.10.2019 19:12
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