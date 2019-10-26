Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин госпитализирован после матча 9-го тура Серии А против «Лечче» (1:1).

В конце матча 31-летний форвард туринцев столкнулся с вратарем «Лечче» Габриэлом, после чего аргентинцу потребовалась помощь врачей. Гонсало перевязали голову, после чего он продолжил поединок и отыграл до финального свистка.

Сообщается, что Игуаина отправили на оперативное медицинское обследование. Его результаты пока неизвестны.