Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин госпитализирован после матча 9-го тура Серии А против «Лечче» (1:1).
В конце матча 31-летний форвард туринцев столкнулся с вратарем «Лечче» Габриэлом, после чего аргентинцу потребовалась помощь врачей. Гонсало перевязали голову, после чего он продолжил поединок и отыграл до финального свистка.
Сообщается, что Игуаина отправили на оперативное медицинское обследование. Его результаты пока неизвестны.
- Оба мяча были забиты с пенальти.
- «Ювентус» после потери очков может быть смещен с первого места «Интером».
Источник: Bleacher Report