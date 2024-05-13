Зарема дала совет «Спартаку», кого назначить постоянным тренером

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что команду на постоянной основе должен тренировать Владимир Слишкович.
«Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мурадом Мусаевым», – сказала Зарема.
- Слишкович в апреле в качестве и.о. сменил Гильермо Абаскаля.
- У «Спартака» 7 матчей подряд без поражений.
- Завтра, 15 мая, «Спартак» проведет кубковый матч против «Балтики».
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