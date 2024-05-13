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    • Зарема дала совет «Спартаку», кого назначить постоянным тренером

    Зарема дала совет «Спартаку», кого назначить постоянным тренером

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что команду на постоянной основе должен тренировать Владимир Слишкович.

    «Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мурадом Мусаевым», – сказала Зарема.

    • Слишкович в апреле в качестве и.о. сменил Гильермо Абаскаля.
    • У «Спартака» 7 матчей подряд без поражений.
    • Завтра, 15 мая, «Спартак» проведет кубковый матч против «Балтики».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (17)
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    ЗаЖиМ
    1715581362
    Дай совет, как сосать федуну
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    Бывалый1488
    1715584419
    У Спартака просто фарт и не более,у Заремы влажные мечты)
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    SLADE2019
    1715587505
    Женщина имеет право высказаться насчет тренера для Спартака. А вот в дела Краснодара лезть негоже, без нее разберутся. Да уже наверное разобрались, что х...ю спороли с Мусаевым. Кстати, уверен, что это креатура Хашига. Не думаю, что сейчас Галицкому до таких вопросов.
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    Fialet
    1715594968
    Это пока он Слишкович, потом Тжикия с подпевалами из него сделают Сливковича.
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    алдан2014
    1715595203
    Возвращайся Зарема! Мы всё простим,без тебя скучно
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    Бриг
    1715596528
    Болельщики и чиновники и их жены смотрят футбол, но не понимают ни хрена и требуют только голов и побед, а на качество игры и тренерские задумки им наплевать. Поэтому тренеру в футболе не позавидуешь.
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    slavа0508
    1715599727
    А что скажет мадам домохозяйка если две игры не выиграем ???
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