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    • Мамаев ответил, где ему комфортнее жить – в Москве или Дубае

    Мамаев ответил, где ему комфортнее жить – в Москве или Дубае

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев сравнил жизнь в Москве и Дубае.

    – Где комфортнее – в Дубае или Москве?

    – Однозначно в Москве. Это мой город, я там прожил всю сознательную жизнь за исключением периода, когда по контракту переезжал в Ростов и Краснодар. И по климату, и по менталитету точно Москва. У меня не получается часто летать – здесь много работы: нельзя просто взять и оставить академию на долгое время.

    • Мамаев закончил карьеру в 2023 году.
    • Игрок – воспитанник «Торпедо».
    • На счету Мамаева 15 матчей за сборную.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Иван Петров 1986
    1715588567
    Да ладно тебе - не придуривайся. Просто деньжат, наверное, сейчас поменьше - вот Москву и вспомнил.
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