Мамаев ответил, где ему комфортнее жить – в Москве или Дубае

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев сравнил жизнь в Москве и Дубае.

– Где комфортнее – в Дубае или Москве?

– Однозначно в Москве. Это мой город, я там прожил всю сознательную жизнь за исключением периода, когда по контракту переезжал в Ростов и Краснодар. И по климату, и по менталитету точно Москва. У меня не получается часто летать – здесь много работы: нельзя просто взять и оставить академию на долгое время.