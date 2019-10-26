Тедеско: «Если руководство клуба мне скажет, что не может никого купить – это не проблема»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет считать проблемой отсутствие новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался.

Я пришел сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов. У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тиль, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше.

Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент ко мне придет кто-то из руководства клуба и скажет: мы не можем никого купить, я отвечу: это не проблема», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (27 октября, 16:30 мск).