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  • Тедеско: «Если руководство клуба мне скажет, что не может никого купить – это не проблема»

Тедеско: «Если руководство клуба мне скажет, что не может никого купить – это не проблема»

26 октября 2019, 14:33
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет считать проблемой отсутствие новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался.

Я пришел сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов. У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тиль, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше.

Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент ко мне придет кто-то из руководства клуба и скажет: мы не можем никого купить, я отвечу: это не проблема», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (27 октября, 16:30 мск).

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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derrik2000
1572096182
"Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался." После ЭТИХ слов Тедеско я понял, что пока ДЛЯ НЕГО не проблема одна - хороший личный контракт.
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vka1970
1572105185
Нормально всё Тед говорит.Потенциал у команды действительно есть.Осталось создать сыгранный коллектив, а это безусловно время.Это как настроить хорошую гитару.Без настройки это просто набор звуков.
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mihail200606
1572107096
Просто это будет отмазка на потом..
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Владислав Vlad
1572109944
Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. -------------------------------- Хороший и главное точный ответ.
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Кузьмич на трибуне
1572114371
Завтра по мотрим на результат игры.
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Plyash
1572117925
А ты не проси никого купить,тебе и не откажут.Соответственно и проблем не будет.
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maygli
1572122162
Давайте будем судить не по словам Тедеско, а по делам его.
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subbotaspartak
1572149560
Слова можно раскатать - как понравится, А вот куда мяч покатится?
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NEONFOL
1572163571
что на счёт хорошего напа не думал? кто забивать то будет, жиго?
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