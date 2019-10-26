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    Тедеско: «Если руководство клуба мне скажет, что не может никого купить – это не проблема»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет считать проблемой отсутствие новых игроков в зимнее трансферное окно.

    «Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался.

    Я пришел сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов. У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тиль, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше.

    Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент ко мне придет кто-то из руководства клуба и скажет: мы не можем никого купить, я отвечу: это не проблема», – сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (27 октября, 16:30 мск).

    Источник: «СЭ»

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    26.10.2019 14:33
    Комментарии17
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 11:06

      что на счёт хорошего напа не думал? кто забивать то будет, жиго?

      0
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      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak 27 октября, 07:12

      Слова можно раскатать - как понравится,
      А вот куда мяч покатится?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2369

      maygli 26 октября, 23:36

      Давайте будем судить не по словам Тедеско, а по делам его.

      1
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      Рейтинг: +461

      playsh 26 октября, 22:25

      А ты не проси никого купить,тебе и не откажут.Соответственно и проблем не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +494

      Кузьмич на трибуне 26 октября, 21:26

      Завтра по мотрим на результат игры.

      0
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      Рейтинг: +3881

      Владислав Vlad 26 октября, 20:12

      Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы.
      --------------------------------
      Хороший и главное точный ответ.

      1
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      Рейтинг: +6036

      mihail200606 26 октября, 19:24

      Просто это будет отмазка на потом..

      0
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      Рейтинг: +9327

      vka1970 26 октября, 18:53

      Нормально всё Тед говорит.Потенциал у команды действительно есть.Осталось создать сыгранный коллектив, а это безусловно время.Это как настроить хорошую гитару.Без настройки это просто набор звуков.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +21127

      gol_kak_sokol 26 октября, 16:46

      Скоро поймет: что, где, когда.

      3
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      Рейтинг: +6271

      derrik2000 26 октября, 16:23

      "Какие позиции нуждаются в усилении? Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался."

      После ЭТИХ слов Тедеско я понял, что пока ДЛЯ НЕГО не проблема одна - хороший личный контракт.

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      Рейтинг: +3881

      Владислав Vlad > derrik2000 26 октября, 20:14

      Это говорит о том, что Тед видел потенциал игроков, но не видел их игры при пинджаке.
      Поэтому и не знает, как они себя поведут в его команде. Может быть и придётся от кого-то избавляться, а кого-то покупать.

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      Рейтинг: +6271

      derrik2000 > Владислав Vlad 26 октября, 20:23

      А КАК можно видеть потенциал игроков НЕ видя их игры при Кононове? В глаза им смотрел, что ли? В любой другой сфере деятельности у НОРМАЛЬНОГО руководителя язык бы не повернулся ТАКОЕ сказать! Разве только, если этому руководителю положили хозяева очень и очень хороший оклад жалования, и его девизом после этого стали слова Мальчиша-Кибальчиша: "Нам бы день простоять да ночь продержаться". )))))))))))))))))))

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