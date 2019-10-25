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    Влашич: «Если ЦСКА будет играть так, как в матче с «Ференцварошем», сможем выиграть девять игр из десяти»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол – справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.

    Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует.

    Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти», – сказал Влашич.

    • ЦСКА проиграл все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.
    • В РПЛ по итогам 13 туров армейцы занимают пятое место.

    Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    25.10.2019 15:35
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +101025

      zigbert 26 октября 2019, 16:08

      Такие моменты надо использовать. Скорей всего это уже психология.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2019, 03:32

      Это, типа у нас минимум 9 клубов играют хуже венгров?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      Алекс636363 > Владислав Vlad 8 ноября 2019, 01:06

      у нас 14 клубов играют хуже венгров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5674

      afw13 25 октября 2019, 21:18

      ну Влашич блин сказал как в лужу пepнул.

      2
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      Рейтинг: +5674

      afw13 25 октября 2019, 21:17

      с такой игрой вас даже сейчашешний полумертвый Спартак натянет, причем похлеще венгров.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2019, 19:41

      Если венгров не смогли обыграть с такой игрой, то уж все это клиника

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2019, 18:41

      Железная логика! Только железо какое-то странное )

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 октября 2019, 18:39

      Если вы ТАК будете играть и дальше, то выиграете ОДНУ из ДЕСЯТИ! Одну 0:0 сыграете!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3590

      Axe111 25 октября 2019, 18:37

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХ ПО ЗО РИ ЩЕ

      1
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      Рейтинг: +6335

      Давид59 25 октября 2019, 18:01

      Делов всего-то. Моменты р-е-а-л-и-з-о-в-ы-в-а-т-ь. А за красивую игру очков не дают

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Давид59 25 октября 2019, 18:39

      А была КРАСИВАЯ игра?

      1
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      Рейтинг: +33895

      VVM1964 > Serjoga 25 октября 2019, 21:04

      Ну первый тайм совсем не плохо , кроме конечно реализации .

      1
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      Рейтинг: +3582

      CSKA57 25 октября 2019, 18:00

      Лучше промолчать, чем комментировать!

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