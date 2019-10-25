Влашич: «Если ЦСКА будет играть так, как в матче с «Ференцварошем», сможем выиграть девять игр из десяти»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол – справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.

Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует.

Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти», – сказал Влашич.

ЦСКА проиграл все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.

В РПЛ по итогам 13 туров армейцы занимают пятое место.

Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен