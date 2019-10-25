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  • Влашич: «Если ЦСКА будет играть так, как в матче с «Ференцварошем», сможем выиграть девять игр из десяти»

Влашич: «Если ЦСКА будет играть так, как в матче с «Ференцварошем», сможем выиграть девять игр из десяти»

25 октября 2019, 15:35
26

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол – справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.

Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует.

Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти», – сказал Влашич.

  • ЦСКА проиграл все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.
  • В РПЛ по итогам 13 туров армейцы занимают пятое место.

Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Ференцварош Влашич Никола
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1572007083
Влашич: Если ЦСКА будет играть так, как в матче с «Ференцварошем», вылетим в ФНЛ.
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Ruryu
1572007279
Да хоть 11 из 10,вы главное в ворота попадайте. Только не в спартаковские...))
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ilichkadr
1572008405
Никола, если ты и дальше будешь так бить по воротам как с «Ференцварошем», то девять игр из десяти игр проиграете.
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bset
1572008477
Главное не перегореть. А то Влашич уже что-то пригорает. Так можно совсем расстроиться и еще хуже начать играть.
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ААМ
1572015605
По моему мнению у него проблемы с мозгами.
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Давид59
1572015716
Делов всего-то. Моменты р-е-а-л-и-з-о-в-ы-в-а-т-ь. А за красивую игру очков не дают
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Serjoga
1572017955
Если вы ТАК будете играть и дальше, то выиграете ОДНУ из ДЕСЯТИ! Одну 0:0 сыграете!
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Фан666
1572021707
Если венгров не смогли обыграть с такой игрой, то уж все это клиника
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Мага 13
1572027476
с такой игрой вас даже сейчашешний полумертвый Спартак натянет, причем похлеще венгров.
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Мага 13
1572027500
ну Влашич блин сказал как в лужу пepнул.
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