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    Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

    Испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона»«Реал».

    Эль Класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

    Ла Лига выступала против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.

    • Изначально матч был запланирован на 26 октября.
    • Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
    • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    Источник: сайт Испанской футбольной федерации

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1798

      Борат 1 час назад

      ну и нормас! сейчас итак футбола куча, а в декабре рпл на перерыве, еврокубки на перерыве, хоть классико позырим!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1799

      SarJr 1 час назад

      А в разделе "моя команда - Барселона" все те же баги, что следующий матч барсы 1 января против реала... Куда ты катишься, бомбардир

      1
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