Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал».

Эль Класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

Ла Лига выступала против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.