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Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

23 октября 2019, 12:31
2

Испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона»«Реал».

Эль Класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

Ла Лига выступала против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.

  • Изначально матч был запланирован на 26 октября.
  • Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
  • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Источник: сайт Испанской футбольной федерации
Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (2)
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Saracen Jr
1571824915
А в разделе "моя команда - Барселона" все те же баги, что следующий матч барсы 1 января против реала... Куда ты катишься, бомбардир
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19831170
1571844610
Почему на Соболева, Шомуродова не обращают внимание, у них статистика намного круче)
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