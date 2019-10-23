Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал».
Эль Класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.
Ла Лига выступала против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.
- Изначально матч был запланирован на 26 октября.
- Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
- В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Источник: сайт Испанской футбольной федерации