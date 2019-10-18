Ла Лига может подать апелляцию, если матч «Барселона» – «Реал» перенесут на 18 декабря

а форс-мажор разве в договоре не забит? вот что-то не верится ..
они согласны на перенесение только с датами разница
Ла Лига выступает против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.
Оба клуба согласились на эту дату, однако руководство турнира хочет провести игру 4 декабря.
«Решение об изменении даты самого важного матча Ла Лиги не может быть оставлено на усмотрение двух клубов. Ла Лига имеет юридическое право, по которому стремится получить максимальный доход от реализации аудиовизуальных прав.
Класико является наиболее важным событием в Примере и Сегунде, поэтому ситуация не может обойтись без вмешательства Ла Лиги. Иначе это было бы незаконно и повлекло бы за собой серьезную безответственность Комитета», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
- Изначально матч был запланирован на 26 октября.
- Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
- В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.