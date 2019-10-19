Ла Лига может подать апелляцию, если матч «Барселона» – «Реал» перенесут на 18 декабря

Ла Лига выступает против переноса матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря.

Оба клуба согласились на эту дату, однако руководство турнира хочет провести игру 4 декабря.

«Решение об изменении даты самого важного матча Ла Лиги не может быть оставлено на усмотрение двух клубов. Ла Лига имеет юридическое право, по которому стремится получить максимальный доход от реализации аудиовизуальных прав.

Класико является наиболее важным событием в Примере и Сегунде, поэтому ситуация не может обойтись без вмешательства Ла Лиги. Иначе это было бы незаконно и повлекло бы за собой серьезную безответственность Комитета», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.