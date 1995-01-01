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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Стерлинга разгромил «Аталанту»

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с «Аталантой». Итальянцы крупно проиграли.

    Хет-триком отметился Рахим Стерлинг. Англичане в группе лидируют с максимальным набором очков, а «Аталанта» все три своих матча проиграла.

    Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Аталанта (Италия) – 5:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Малиновский, 28 (с пенальти); 1:1 – Агуэро, 34; 2:1 – Агуэро, 38 (с пенальти); 3:1 – Стерлинг, 58; 4:1 – Стерлинг, 64; 5:1 – Стерлинг, 69.

    Удаления: Фоден, 83 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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