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Манчестер Сити - Аталанта

22.10.2019, Вторник, 22:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 3 тур Манчестер Сити - Аталанта
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 2 0 16:4 +12 14
2. Аталанта 6 2 1 3 8:12 -4 7
3. Шахтер Дн 6 1 3 2 8:13 -5 6
4. Динамо Зб 6 1 2 3 10:13 -3 5
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