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    Фанаты «Олимпиакоса» напали с битами на болельщиков «Баварии» на матче Юношеской лиги УЕФА

    На матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» случились беспорядки. Местные болельщики с битами напали на приезжих. Игру пришлось прервать, поскольку фанаты выбежали на поле.

    Греки напали за немцев при счете 4:0 в пользу «Баварии». Нападавшие, помимо бит, имели зажженные файеры. Четыре человека получили травмы.

    • «Олимпиакос» может быть наказан со стороны УЕФА.
    • Основные команды начнут матч в 22:00 по Москве.
    • Матч молодежных команд завершился со счетом 4:0.

    Источник: Daily Mail

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