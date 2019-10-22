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  • Фанаты «Олимпиакоса» напали с битами на болельщиков «Баварии» на матче Юношеской лиги УЕФА

Фанаты «Олимпиакоса» напали с битами на болельщиков «Баварии» на матче Юношеской лиги УЕФА

22 октября 2019, 21:40
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На матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» случились беспорядки. Местные болельщики с битами напали на приезжих. Игру пришлось прервать, поскольку фанаты выбежали на поле.

Греки напали за немцев при счете 4:0 в пользу «Баварии». Нападавшие, помимо бит, имели зажженные файеры. Четыре человека получили травмы.

  • «Олимпиакос» может быть наказан со стороны УЕФА.
  • Основные команды начнут матч в 22:00 по Москве.
  • Матч молодежных команд завершился со счетом 4:0.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Олимпиакос Бавария
Комментарии (1)
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Frankfurt Am Main
1571777984
Млять ипаные чурки(( дикари накуй, verboten Fußball spielen in der UE накуй.
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