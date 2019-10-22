Фанаты «Олимпиакоса» напали с битами на болельщиков «Баварии» на матче Юношеской лиги УЕФА

На матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» случились беспорядки. Местные болельщики с битами напали на приезжих. Игру пришлось прервать, поскольку фанаты выбежали на поле.

Греки напали за немцев при счете 4:0 в пользу «Баварии». Нападавшие, помимо бит, имели зажженные файеры. Четыре человека получили травмы.