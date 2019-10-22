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Аленья может заменить Эриксена в «Тоттенхэме»

22 октября 2019, 10:23
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Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может во время зимнего трансферного окна сменить клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты Mundo Deportivo, 21-летний футболист интересен «Тоттенхэму».

Главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино видит в испанце замену для Кристиана Эриксена.

  • Аленья – воспитанник «Барсы».
  • В текущем сезоне хавбек принял участие только в одном матче.
  • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Барселона Эриксен Кристиан Аленья Карлес
Комментарии (1)
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Zhake70
1571911901
Интересно Алейничев играл в ЛА Лиге...?
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