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    Аленья может заменить Эриксена в «Тоттенхэме»

    Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может во время зимнего трансферного окна сменить клуб.

    Как сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты Mundo Deportivo, 21-летний футболист интересен «Тоттенхэму».

    Главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино видит в испанце замену для Кристиана Эриксена.

    • Аленья – воспитанник «Барсы».
    • В текущем сезоне хавбек принял участие только в одном матче.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Источник: AS

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