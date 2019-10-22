Аленья может заменить Эриксена в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может во время зимнего трансферного окна сменить клуб.
Как сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты Mundo Deportivo, 21-летний футболист интересен «Тоттенхэму».
Главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино видит в испанце замену для Кристиана Эриксена.
- Аленья – воспитанник «Барсы».
- В текущем сезоне хавбек принял участие только в одном матче.
- Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: AS