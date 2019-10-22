Аленья может заменить Эриксена в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может во время зимнего трансферного окна сменить клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на печатную версию газеты Mundo Deportivo, 21-летний футболист интересен «Тоттенхэму».

Главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино видит в испанце замену для Кристиана Эриксена.