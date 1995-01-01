Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Гончаренко – о конкурентах: «Ростов» надо отметить в первую очередь. Они неспроста в лидирующей группе»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о главных соперниках армейцев в РПЛ.

    – Кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол?

    – «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить.

    – Вашего коллегу Карпина некоторые журналисты сравнивают с Юргеном Клоппом. С кем бы вы сравнили себя? Почему? И считаете ли вы возможным подобное сравнение?

    – Нет, не считаю допустимым. Потому что каждый тренер идет своим путем. Если вам какие-то сравнения нужны, то, пожалуйста, делайте их сами, – сказал Гончаренко.

    • «Ростов» и ЦСКА идут на четвертом и пятом местах в РПЛ с 26 очками.
    • В очной встрече ростовчане на выезде обыграли москвичей со счетом 3:1.

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4171

      Lester84 5 минут назад

      А Гончаренко не хочет отметить, что стоимость состава игроков у Ростова раза в 3 меньше стоимости игроков ЦСКА? И при этом Ростов показывает более содержательную игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      Ловкий Бубен 46 минут назад

      Мы их "отметили" в Субботу..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1766

      Порванный хрюкан > Ловкий Бубен 17 минут назад

      Ну да, вратаря своего дырявого подсунули и Карася с потрохами купили ....
      - Мы их ! Ага, ну-ну .... эльфы-мечтатели

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10014

      vladimir-7 > Ловкий Бубен 16 минут назад

      А ты боишься написать за какую команду болеешь или так
      взялся просто попи**ить.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74153
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru