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  • Гончаренко – о конкурентах: «Ростов» надо отметить в первую очередь. Они неспроста в лидирующей группе»

Гончаренко – о конкурентах: «Ростов» надо отметить в первую очередь. Они неспроста в лидирующей группе»

21 октября 2019, 18:56
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о главных соперниках армейцев в РПЛ.

– Кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол?

– «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить.

– Вашего коллегу Карпина некоторые журналисты сравнивают с Юргеном Клоппом. С кем бы вы сравнили себя? Почему? И считаете ли вы возможным подобное сравнение?

– Нет, не считаю допустимым. Потому что каждый тренер идет своим путем. Если вам какие-то сравнения нужны, то, пожалуйста, делайте их сами, – сказал Гончаренко.

  • «Ростов» и ЦСКА идут на четвертом и пятом местах в РПЛ с 26 очками.
  • В очной встрече ростовчане на выезде обыграли москвичей со счетом 3:1.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Гончаренко Виктор Карпин Валерий
Комментарии (11)
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Ловкий Бубен
1571675867
Мы их "отметили" в Субботу..
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Lester84
1571678353
А Гончаренко не хочет отметить, что стоимость состава игроков у Ростова раза в 3 меньше стоимости игроков ЦСКА? И при этом Ростов показывает более содержательную игру
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Агасфер
1571681505
Лучше бы умел тренировать,говорун.
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bayramgubkin
1571688550
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petlyra
1571704425
Оправдывается за бездарный проигрыш Ростову.
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