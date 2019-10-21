Гончаренко – о конкурентах: «Ростов» надо отметить в первую очередь. Они неспроста в лидирующей группе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о главных соперниках армейцев в РПЛ.

– Кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол?

– «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить.

– Вашего коллегу Карпина некоторые журналисты сравнивают с Юргеном Клоппом. С кем бы вы сравнили себя? Почему? И считаете ли вы возможным подобное сравнение?

– Нет, не считаю допустимым. Потому что каждый тренер идет своим путем. Если вам какие-то сравнения нужны, то, пожалуйста, делайте их сами, – сказал Гончаренко.