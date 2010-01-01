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    Слуцкий: «В Голландии мне не хватает семьи, театра и русской бани»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии.

    «Семьи – это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе – театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, как это изменить. Третье – русская баня», – сказал Слуцкий.

    • Российский специалист возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.
    • Команда из Арнема занимает третье место в Эредивизие по итогам 10 туров.
    • В субботу Слуцкий стал рекордсменом клуба.

    Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

    Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5980

      mihail200606 1 час назад

      Ну... Викторыч терпи уже..

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