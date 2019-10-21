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  • Слуцкий: «В Голландии мне не хватает семьи, театра и русской бани»

Слуцкий: «В Голландии мне не хватает семьи, театра и русской бани»

21 октября 2019, 07:37
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии.

«Семьи – это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе – театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, как это изменить. Третье – русская баня», – сказал Слуцкий.

  • Российский специалист возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.
  • Команда из Арнема занимает третье место в Эредивизие по итогам 10 туров.
  • В субботу Слуцкий стал рекордсменом клуба.

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Источник: «Матч ТВ»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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mihail200606
1571634610
Ну... Викторыч терпи уже..
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Я - легенда
1571639458
Эээх, зря семья не поехала с ним. А то Викторыч скоро ознакомится с красными кварталами )) Ну, а если серьёзно, то большой удачи ему и гордо и высоко нести имя русского тренера и человека в зарубежных краях!
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vladimir-7
1571642823
Этот сезон закончится и может быть будет приглашение в другой клуб, а там и возможна поездка с ним в Россию, а так только в отпуск или в перерывах от игр можно съездить домой. Судя по отзывам, многие тебе желают здоровья, успехов и удачи. До свидания, Леонид Викторович!
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