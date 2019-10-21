Слуцкий: «В Голландии мне не хватает семьи, театра и русской бани»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии.

«Семьи – это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе – театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, как это изменить. Третье – русская баня», – сказал Слуцкий.

Российский специалист возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.

Команда из Арнема занимает третье место в Эредивизие по итогам 10 туров.

В субботу Слуцкий стал рекордсменом клуба.

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