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    Клопп из пяти матчей на «Олд Траффорд» не выиграл ни одного

    В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это была пятая встреча на «Олд Траффорд» для главного тренера ливерпульцев Юргена Клоппа. Он ни разу не побеждал на этом стадионе.

    Четыре раза «Ливерпуль» с Клоппом играл вничью на поле «Юнайтед», а также однажды уступил. Сейчас ливерпульцы лидируют в таблице.

    • «Ливерпуль» впервые в сезоне АПЛ потерял очки.
    • В прошлом сезоне чемпионата Англии команда финишировала второй.
    • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».

    Источник: Бомбардир.ру

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