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Клопп из пяти матчей на «Олд Траффорд» не выиграл ни одного

21 октября 2019, 01:40

В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это была пятая встреча на «Олд Траффорд» для главного тренера ливерпульцев Юргена Клоппа. Он ни разу не побеждал на этом стадионе.

Четыре раза «Ливерпуль» с Клоппом играл вничью на поле «Юнайтед», а также однажды уступил. Сейчас ливерпульцы лидируют в таблице.

  • «Ливерпуль» впервые в сезоне АПЛ потерял очки.
  • В прошлом сезоне чемпионата Англии команда финишировала второй.
  • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Клопп Юрген
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