Клопп из пяти матчей на «Олд Траффорд» не выиграл ни одного

В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это была пятая встреча на «Олд Траффорд» для главного тренера ливерпульцев Юргена Клоппа. Он ни разу не побеждал на этом стадионе.

Четыре раза «Ливерпуль» с Клоппом играл вничью на поле «Юнайтед», а также однажды уступил. Сейчас ливерпульцы лидируют в таблице.