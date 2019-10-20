Клопп: «С VAR есть проблемы, поскольку «Манчестер Юнайтед» забил «Ливерпулю» с нарушением. Почти все было против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура АПЛ против ливерпульцев (1:1) забил с нарушением правил. Автором гола стал Маркус Рэшфорд.

«С VAR есть проблемы, поскольку «Юнайтед» забил с нарушением. Арбитр смотрел повтор, и я был уверен, что он все покажет. Считаю, что был явный фол. Почти все было против нас», – цитирует немца ВВС.