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    Клопп: «С VAR есть проблемы, поскольку «Манчестер Юнайтед» забил «Ливерпулю» с нарушением. Почти все было против нас»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура АПЛ против ливерпульцев (1:1) забил с нарушением правил. Автором гола стал Маркус Рэшфорд.

    «С VAR есть проблемы, поскольку «Юнайтед» забил с нарушением. Арбитр смотрел повтор, и я был уверен, что он все покажет. Считаю, что был явный фол. Почти все было против нас», – цитирует немца ВВС.

    • «Ливерпуль» впервые в сезоне АПЛ потерял очки.
    • Команда Клоппа продолжает лидировать в турнире.
    • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      lipatov32 57 минут назад

      Тебя весь сезон за уши тянут! Грех жаловаться!

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