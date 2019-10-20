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  • Клопп: «С VAR есть проблемы, поскольку «Манчестер Юнайтед» забил «Ливерпулю» с нарушением. Почти все было против нас»

Клопп: «С VAR есть проблемы, поскольку «Манчестер Юнайтед» забил «Ливерпулю» с нарушением. Почти все было против нас»

20 октября 2019, 22:39
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура АПЛ против ливерпульцев (1:1) забил с нарушением правил. Автором гола стал Маркус Рэшфорд.

«С VAR есть проблемы, поскольку «Юнайтед» забил с нарушением. Арбитр смотрел повтор, и я был уверен, что он все покажет. Считаю, что был явный фол. Почти все было против нас», – цитирует немца ВВС.

  • «Ливерпуль» впервые в сезоне АПЛ потерял очки.
  • Команда Клоппа продолжает лидировать в турнире.
  • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (6)
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lipatov32
1571601474
Тебя весь сезон за уши тянут! Грех жаловаться!
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ivanthebest
1571608378
И это говорит Клопп, чьей команде всегда ставят сомнительные пенки в трудных ситуациях, когда сами они взять 3 очка не способны. Тоже было и сейчас, только наоборот... Ориги по привычке стал падать даже не ощутив касания, но благодаря ВАР судьи наконец рассмотрели отсутствие контакта. Гол был верно засчитан.
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Санёк 17
1571632344
Если ты при Сульшера не раз не мог выигрывать,то вар не причем
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Cules2013
1571641060
Да, гол нельзя было засчитывать, там было нарушение правил. Но, нарушение было на половине поля МЮ, а ворота Ливерпуля находятся на противоположной стороне поля, до них ещё нужно было дойти, и чтобы забить ещё обыграть защиту и вратаря Алисона. Так что Ливер сам виноват в голе как и в том, что ничего не смог противопоставить МЮ, который выглядел очень солидно в обороне. Кто был против него? Кто все? Опять нытьё. К слову гол Лалланы похоже был из оффсайда, но его засчитали, а графику ВАР так и не показали. Ливерпуль на левых пенках тоже умеет 3 очка брать, так что не надо тут... Главный вывод матча - жёстче нужно работать ВАР и судей наказывать за неправильные трактовки эпизодов.
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JackBruce
1571641449
Прочитал все рассуждения. На мой взгляд, не важно что было и как было до него - "пенки", поблажки, везение-невезение... Нарушение на Дивоке однозначно было. Гол засчитан неверно. Точка.
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Zhake70
1571657154
Дивок должен был на долю секунды раньше упасть,а так на Оскара тянет)
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