Аршавин: «Поражение 1:6 от «Зенита» никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не является участником чемпионской гонки в РПЛ.

«Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал. «Зенит» победил заслуженно, при этом не показав чего-то сверхъестественного.

Поражение от «Зенита» (1:6) никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет. В чемпионской гонке участвуют «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов» занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 26 очков.

Столько же баллов у «Краснодара», идущего третьим.

«Локомотив» и «Зенит» имеют по 29 очков и делят первые две строчки таблицы.

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