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    Аршавин: «Поражение 1:6 от «Зенита» никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не является участником чемпионской гонки в РПЛ.

    «Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал. «Зенит» победил заслуженно, при этом не показав чего-то сверхъестественного.

    Поражение от «Зенита» (1:6) никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет. В чемпионской гонке участвуют «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Ростов» занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 26 очков.
    • Столько же баллов у «Краснодара», идущего третьим.
    • «Локомотив» и «Зенит» имеют по 29 очков и делят первые две строчки таблицы.

    Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3756

      paracetamol 42 минуты назад

      Шава прав.

      -2
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      Рейтинг: +53

      vingor 1 час назад

      Эксперт казахстанский высказался.

      0
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      Рейтинг: +136

      житель СПб 1 час назад

      Ну, жжет Андрей Сергеевич... Я не был бы так однозначен - хотя сегодняшний матч многое показал. Претенденты на чемпионство не должны проигрывать матчи с таким счетом...

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      Рейтинг: +37

      Phaust 1 час назад

      Я очень надеюсь что Ростов поборется за чемпионство

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      Рейтинг: +3759

      alp > Phaust 1 час назад

      Наверное, еще рано... да и валера, не хороший тренер. Удачи Ростову, в оюбом случае

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