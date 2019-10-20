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  • Аршавин: «Поражение 1:6 от «Зенита» никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет»

Аршавин: «Поражение 1:6 от «Зенита» никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет»

20 октября 2019, 00:05
25

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Ростов» не является участником чемпионской гонки в РПЛ.

«Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал. «Зенит» победил заслуженно, при этом не показав чего-то сверхъестественного.

Поражение от «Зенита» (1:6) никак не повлияет на перспективы «Ростова» в чемпионской гонке. Потому что «Ростова» в ней нет. В чемпионской гонке участвуют «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 26 очков.
  • Столько же баллов у «Краснодара», идущего третьим.
  • «Локомотив» и «Зенит» имеют по 29 очков и делят первые две строчки таблицы.

Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (25)
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Phaust
1571519245
Я очень надеюсь что Ростов поборется за чемпионство
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vingor
1571519656
Эксперт казахстанский высказался.
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paracetamol
1571520724
Шава прав.
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MaxRnD
1571547518
Интересно руководству хоть сейчас станет понятно, что команда пол чемпионата отыграла без вратаря ? Два (!!!) мяча за матч с нулевого угла - это перебор даже для ПФЛ В игре: 2-е 100% банки им. перепуганного Бабурина с нулевых углов... 2-а пенальти им. профнепригодного Карасёва: - Первый из которых прямо повлиял на развитие игры... - Третий же был назначен в ворота Зенита не по причине нарушения Ивановича, а из-за того, что даже до заряженного Карасёва дошло, что слишком явно он насвистел в этой игре в одну сторону и нужно было как-то нивелировать очередное беспредельное судейство ... Адекватный результат с нормальным вратарём и вменяемым судьёй 3-0 в пользу Зенита
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Niko
1571550687
Это новый уткин зреет. Заносчивый, говнистый, борзый. Тьфу на тебя)
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Gek Dement
1571550753
А на самом деле может выяснится что и Краснодар не участвует, только Локо и Зенит. Краснодар до сих пор все своих главные битвы проигрывал: финал кубка России, битва за прямое место в ЛЧ,квалификацию ЛЧ, все проиграно вчистую.
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portero
1571557787
Имеется надежда что такие высказывания подстегнут Ростов и он булет играть лучше, главное не терять очки с аутсайдерами, в том году именно это мешало Ростову.
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Novik38
1571558581
Желаю Ростову успеха в дальнейшем, чтоб заткнул рот подомным аршавкам
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ЗаЖиМ61
1571561652
Сдохни картавый ублюдок!!! "это ваши проблемы от ожидания... (с)"... Ты тварь, андрей....
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GoLenaStop
1571564023
Аршавин как был недоделком, так им и остался, хоть малиновый пиджак одевай... Не будем убогих обижать... А вот левый пенальти о многом говорит. Газпром рулит и в экономике, и в футболе, суки. Дядя Вова, скажи громко, что Ростсельмаш - твоя любимая команда! С ув.
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