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    Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с пенальти в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (4:0, второй тайм).

    «Это левый пенальти. Не думаю, что это фол. Если это фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

    Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

    Дзюба отпраздновал «дэбом» гол в ворота «Ростова»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: -22

      Вальдемар IV 1 минуту назад

      ростов думал к цкг приехал, лучше бы в автобус играли

      0
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      Рейтинг: +964

      spartakuz 2 минуты назад

      Все пенальти в матче левые

      0
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      Рейтинг: +1827

      семёнычев 3 минуты назад

      Аршавин так сказал, что будто бы сравнить пытается "Буратину" с Клозе или с Нетто)))

      -2
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      Рейтинг: +1029

      Genz 9 минут назад

      Нормальный пеналь
      Харжмурзил разбежался и начал в спину зюбу дубасить кулаками и ногами. Зюба, чуть не умер

      0
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      Рейтинг: +607

      АИН-27 16 минут назад

      Прикольно, когда повтор "с боку", да нифига не сбоку, повтор же под углом, поэтому при таком ракурсе оффсайда нет.

      0
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      Рейтинг: +2072

      Виталий Орехов 18 минут назад

      Данный эпизод, к сожалению, не меняет общей картины игры!

      2
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      Рейтинг: +1024

      ААМ 19 минут назад

      Аршавин бы лучше посмотрел детальный повтор эпизода, а не разглагольствовал, сидя в кресле.

      -1
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      Рейтинг: +19

      Aleksey! 25 минут назад

      Не ожиданное, но объективное заявление

      5
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