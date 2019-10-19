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  • Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

19 октября 2019, 20:34
40

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с пенальти в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (4:0, второй тайм).

«Это левый пенальти. Не думаю, что это фол. Если это фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (40)
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Aleksey!
1571506564
Не ожиданное, но объективное заявление
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ААМ
1571506910
Аршавин бы лучше посмотрел детальный повтор эпизода, а не разглагольствовал, сидя в кресле.
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knikos
1571508118
Аршавин - великий футболист , но ни судья , ни комментатор. Потому его мнение- зеро . Интересно , а как он назвал бы пеналь в сторону Зенита ?
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petr69
1571508654
Левый пеналь сразу убил психологически Ростов
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portero
1571508858
Андрюха у нас столько левых пенальти!!!! да процентов 40 точно
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FanatSerj
1571508907
Вот тут идеально слова Смолова в перерыве матча Локо-Зенит походят, за которые ему предлагали извиниться ))
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ufos73
1571509307
И второй гол с нарушением... Карась прошлое вспомнил ))
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akku
1571509551
На то он и Карасёв, ну влюблён он в зеню, однолюб одним словом.
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Вомбат
1571509563
Да там по одному левому пенальти в каждые ворота и вообще много судейских косяков. И это считается наш лучшй арбитр?
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Zubo
1571510048
Аршавин имел ввиду пенальти в ворота Зенита
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