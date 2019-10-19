Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с пенальти в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (4:0, второй тайм).

«Это левый пенальти. Не думаю, что это фол. Если это фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

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