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    Дзюба отпраздновал «дэбом» гол в ворота «Ростова»

    В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» встречается с «Ростовом» (2:0, первый тайм).

    На 14-й минуте счет открыл нападающий хозяев Артем Дзюба, реализовавший пенальти. 31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом».

    • «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
    • В 2015 году этим движением голы праздновал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
    • Сейчас идет 2019 год.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1086

      Sviro 19 минут назад

      Кураж поймал Дзюба!!!

      0
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      Рейтинг: +1024

      ААМ 21 минуту назад

      Зенитовцы - молодцы, а Ростов к матчу не готов. Так бы в Лейпциге!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Lilipyt 54 минуты назад

      Когда мем, через несколько столетий дошел до одноклассников

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Жаль Карпина, много слов и опять Невезение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Ссппааррттаакк > Ссппааррттаакк 1 час назад

      Дзюба Молодец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      ZENIT***** 1 час назад

      Зенит красссссаваааа!!!

      3
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      Рейтинг: +34067

      portero 1 час назад

      Маша блин счет угадала , в первом тайме, теперь ждем гол Ростовп

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7494

      alex1951 1 час назад

      Фантомас разбушевался)))
      Карпуша ужо выкурила пачку сигарет)))
      Отсекают Валеру.....ждем второго тайма....

      0
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      Рейтинг: +13

      yriy 1 час назад

      3 гола уже серьёзно

      1
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      Рейтинг: +11109

      sssrspartak 1 час назад

      зениту побед и удачи!на благо россии!а если это миллеру и его ....!

      0
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      Рейтинг: +30978

      Полная Канистра 1 час назад

      да повесьте зинаиде на шею все бляхи если так Газпром правдами неправдами сильно хочет её

      2
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      Рейтинг: +34067

      portero > Полная Канистра 1 час назад

      Оздоева надо было удалять.....

      2
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