Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба отпраздновал «дэбом» гол в ворота «Ростова»

19 октября 2019, 19:27
22

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» встречается с «Ростовом» (2:0, первый тайм).

На 14-й минуте счет открыл нападающий хозяев Артем Дзюба, реализовавший пенальти. 31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
  • В 2015 году этим движением голы праздновал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
  • Сейчас идет 2019 год.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1571502688
Первый гол с пенальти,,,Было вне игры,,,,,почему ВАР не смотрели ??? потому что устанавливал и обслуживает ГАЗПРОМ???????
Ответить
johnny983
1571502710
Поставил на ничью (можно снять четыре касика), но после вот таких левых пеналей, мне плевать на ставку, - желаю Ростову победы. Карась опять исполняет... Во-первых, там офсайд (как показалось) был, во-вторых, Дзюба до мяча далеко не дотягивался...
Ответить
johnny983
1571502867
Так это ещё и ВАР сегодня есть? Если есть, то это ППЦ!
Ответить
Полная Канистра
1571503805
да повесьте зинаиде на шею все бляхи если так Газпром правдами неправдами сильно хочет её
Ответить
alex1951
1571504060
Фантомас разбушевался))) Карпуша ужо выкурила пачку сигарет))) Отсекают Валеру.....ждем второго тайма....
Ответить
portero
1571504130
Маша блин счет угадала , в первом тайме, теперь ждем гол Ростовп
Ответить
ZENIT*****
1571504254
Зенит красссссаваааа!!!
Ответить
Lilipyt
1571504826
Когда мем, через несколько столетий дошел до одноклассников
Ответить
ААМ
1571506788
Зенитовцы - молодцы, а Ростов к матчу не готов. Так бы в Лейпциге!
Ответить
Sviro
1571506910
Кураж поймал Дзюба!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+