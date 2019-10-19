Дзюба отпраздновал «дэбом» гол в ворота «Ростова»

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» встречается с «Ростовом» (2:0, первый тайм).
На 14-й минуте счет открыл нападающий хозяев Артем Дзюба, реализовавший пенальти. 31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом».
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- «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
- В 2015 году этим движением голы праздновал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
- Сейчас идет 2019 год.
Источник: твиттер «Зенита»