Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» «Ростов» (3:0, перерыв).

Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился дублем, забив на 14-й и 20-й минутах, а также сделал одну результативную передачу, с которой на 44-й минуте забил Сердар Азмун.

«Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

«Зенит» – «Ростов» – 2:0. Дубль Дзюбы.

«Зенит» – «Ростов» – 3:0. Гол Азмуна.