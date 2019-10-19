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  • Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

19 октября 2019, 20:00
5

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» «Ростов» (3:0, перерыв).

Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился дублем, забив на 14-й и 20-й минутах, а также сделал одну результативную передачу, с которой на 44-й минуте забил Сердар Азмун.

«Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

«Зенит» – «Ростов» – 2:0. Дубль Дзюбы.

«Зенит» – «Ростов» – 3:0. Гол Азмуна.

  • В активе Дзюбы 14 (7+7) баллов по системе «гол+пас» в 13 матчах РПЛ.
  • По этому показателю капитан сборной России является лидером чемпионата страны.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (5)
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AHTUNGBOL
1571505132
Да уж, ростов никакущий...
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Dizgen
1571507075
набрал не зюпа а газпром где вар 1 2 4 голов небыло
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ZENIT*****
1571507323
Ай,Дзюба,ай красавец!
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Benifacto
1571508600
это он теперьДзюбильдо?
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paracetamol
1571510971
В за игру - 5.
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