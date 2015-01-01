Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

    В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» «Ростов» (3:0, перерыв).

    Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился дублем, забив на 14-й и 20-й минутах, а также сделал одну результативную передачу, с которой на 44-й минуте забил Сердар Азмун.

    «Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.

    «Зенит» – «Ростов» – 2:0. Дубль Дзюбы.

    «Зенит» – «Ростов» – 3:0. Гол Азмуна.

    • В активе Дзюбы 14 (7+7) баллов по системе «гол+пас» в 13 матчах РПЛ.
    • По этому показателю капитан сборной России является лидером чемпионата страны.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +199

      ZENIT***** 12 минут назад

      Ай,Дзюба,ай красавец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dizgen 17 минут назад

      набрал не зюпа а газпром где вар 1 2 4 голов небыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      AHTUNGBOL 49 минут назад

      Да уж, ростов никакущий...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru