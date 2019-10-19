Дзюба набрал три балла по системе «гол+пас» в первом тайме матча с «Ростовом»

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» «Ростов» (3:0, перерыв).
Нападающий хозяев Артем Дзюба отметился дублем, забив на 14-й и 20-й минутах, а также сделал одну результативную передачу, с которой на 44-й минуте забил Сердар Азмун.
«Зенит» – «Ростов» – 1:0. Гол Дзюбы.
«Зенит» – «Ростов» – 2:0. Дубль Дзюбы.
«Зенит» – «Ростов» – 3:0. Гол Азмуна.
- В активе Дзюбы 14 (7+7) баллов по системе «гол+пас» в 13 матчах РПЛ.
- По этому показателю капитан сборной России является лидером чемпионата страны.
Источник: Бомбардир.ру