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    Черчесов: «Если Тедеско попросит совета, мы всегда готовы помочь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов помочь коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско, если тот попросит совет. Немца назначили на этой неделе.

    «Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Тренер «Спартака» — молодой парень, разберeтся и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      tushkanlz 8 минут назад

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