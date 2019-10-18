Черчесов: «Если Тедеско попросит совета, мы всегда готовы помочь»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов помочь коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско, если тот попросит совет. Немца назначили на этой неделе.

«Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Тренер «Спартака» — молодой парень, разберeтся и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».