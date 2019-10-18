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  • Черчесов: «Если Тедеско попросит совета, мы всегда готовы помочь»

Черчесов: «Если Тедеско попросит совета, мы всегда готовы помочь»

18 октября 2019, 00:15
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов помочь коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско, если тот попросит совет. Немца назначили на этой неделе.

«Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Тренер «Спартака» — молодой парень, разберeтся и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Спартак Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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tushkanlz
1571349131
Помочь? - Да, только деньгами...
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rash1959
1571376926
Не дай бог слушать усатые советы...
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ArReal
1571381439
Черчесов ему даст совета, как своего сыночка везде за собой по клубам таскать и на зарплату ставить)
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Decorhome
1571381940
Саламычу есть что подсказать
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Мост
1571382156
Только Дзюбу ему не советуй.
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VVM1964
1571386391
Название " страна советов " не зря было дано - знай Тедеско куда приехал )))
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Давид59
1571387130
А чё там советовать? И так понятно. Главный совет - перестать проигрывать.
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portero
1571387355
Черчесов переведет игрокам, чтоб лучше дошло....
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dimag
1571400506
"Во что человек верит, в том он и должен убеждать." Это камень в огород Федуна чтоли? Короче - пока там будут убеждать, другие будут побеждать.
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zigbert
1571408623
Если это дельный совет ,почему бы им не воспользоваться.
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