Тедеско: «Для меня Джикия член тренерского штаба»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем разговоре с капитаном команды Георгием Джикией.

«Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то ещe поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии», – сказал Тедеско.

«Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.

«Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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