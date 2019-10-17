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Тедеско: «Для меня Джикия член тренерского штаба»

17 октября 2019, 11:16
6

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем разговоре с капитаном команды Георгием Джикией.

«Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то ещe поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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1571301376
Этому члену тренерского штаба неплохо было бы потренировать выбор и удержание своей позиции в обороне, а то половина голов у него из-за спины прилетает.
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piligrim1986
1571302156
а кто мозг?
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altezzik
1571303563
Глушаков тоже был член тренерского штаба, к чему это привело...
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Decorhome
1571307062
Правильно. Нужно стоить отношения с лидерами
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cska-62
1571315616
Джикия - лучший центральный защитник у нас. И после ухода Игнашевича и братьев у него просто нет конкурентов. Может, Кутепова подтянет... Как это сделал на ЧМ Игнашевич.
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zigbert
1571338963
А кто же как не капитан должен входить в тренерский штаб.
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