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    Тедеско: «Для меня Джикия член тренерского штаба»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем разговоре с капитаном команды Георгием Джикией.

    «Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то ещe поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

    Тедеско: «Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский язык освоить»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +772

      Decorhome 8 минут назад

      Правильно. Нужно стоить отношения с лидерами

      0
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      Рейтинг: +1760

      Порванный хрюкан 28 минут назад

      Он тебя научит, как надо Скопинцева калечить

      0
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      Рейтинг: +1108

      altezzik 1 час назад

      Глушаков тоже был член тренерского штаба, к чему это привело...

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      Рейтинг: +1715

      Борат 1 час назад

      посмотрим, далеко ли ты уедешь на багаже кононова и советах джикии)))
      и не забудь ещё прислушаться к старожиле спартака - жано ананидзе!!!)))

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      Рейтинг: +6161

      piligrim1986 1 час назад

      а кто мозг?

      0
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      Рейтинг: +189

      Play 1 час назад

      Этому члену тренерского штаба неплохо было бы потренировать выбор и удержание своей позиции в обороне, а то половина голов у него из-за спины прилетает.

      3
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      Рейтинг: +20993

      gol_kak_sokol > Play 1 час назад

      Слишком вспыльчив для того, чтобы быть помощником.

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