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    Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, при каких обстоятельствах он решил посвятить себя работе в футболе.

    «Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes.

    Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдeте на такой риск. Я – пошeл. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег», – сказал немецкий специалист.

    • Тедеско занялся тренерской деятельностью в 2008 году.
    • До 2017 года он работал с юношескими и молодежными командами.
    • На взрослом уровне до «Спартака» возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      SPbZenit12 13 минут назад

      А сейчас будет работать на Автовазе.

      0
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      Рейтинг: +2811

      serppion 49 минут назад

      Тебе хорошо, турнут из Спартака - найдешь работу. Станешь избавляться от балласта - пропадут ребята. Как говорится, они ни петь, ни рисовать не способны.

      0
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      Рейтинг: +878

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Походу когда будет сваливать из Спартака через три месяца, то сделает это без шума и пыли и с комфортом..

      1
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      Рейтинг: +244

      MrNao1 > AHTUNGBOL 1 час назад

      И без вибрации!

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