Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, при каких обстоятельствах он решил посвятить себя работе в футболе.
«Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes.
Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдeте на такой риск. Я – пошeл. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег», – сказал немецкий специалист.
- Тедеско занялся тренерской деятельностью в 2008 году.
- До 2017 года он работал с юношескими и молодежными командами.
- На взрослом уровне до «Спартака» возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке».
Источник: «Чемпионат»