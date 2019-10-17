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  • Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

17 октября 2019, 10:20
4

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, при каких обстоятельствах он решил посвятить себя работе в футболе.

«Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes.

Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдeте на такой риск. Я – пошeл. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег», – сказал немецкий специалист.

  • Тедеско занялся тренерской деятельностью в 2008 году.
  • До 2017 года он работал с юношескими и молодежными командами.
  • На взрослом уровне до «Спартака» возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1571300501
Походу когда будет сваливать из Спартака через три месяца, то сделает это без шума и пыли и с комфортом..
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serppion
1571304671
Тебе хорошо, турнут из Спартака - найдешь работу. Станешь избавляться от балласта - пропадут ребята. Как говорится, они ни петь, ни рисовать не способны.
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SPbZenit12
1571306831
А сейчас будет работать на Автовазе.
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