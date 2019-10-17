Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, при каких обстоятельствах он решил посвятить себя работе в футболе.

«Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes.

Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдeте на такой риск. Я – пошeл. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег», – сказал немецкий специалист.