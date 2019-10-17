Тедеско: «Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский язык освоить»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о знании языков, российском менталитете и проблемах с переводчиком на первой пресс-конференции.

– Вы говорите на пяти языках: немецком, итальянском, французском, английском и испанском. Удивительно для человека, который всю жизнь провeл в одной стране.

– На самом деле мой испанский не так уж и хорош. Другие четыре знаю намного лучше. В целом, мне просто нравится изучать языки. У меня есть друзья, которые говорят по-испански. Один из них мексиканец Тито, с которым мы много общались с детства.

– Уже представляете, какой менталитет у людей из России?

– Я только третий день в Москве. Тяжело ответить. Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский освоить.

– В какой момент поняли, что на первой пресс-конференции в «Спартаке» ваш переводчик с немецкого был не так хорош, как хотелось бы?

– После пресс-конференции мне об этом сказали. В следующий раз будет перевод с английского. А на первой конференции мне было комфортнее говорить по-немецки, чтобы быть на сто процентов уверенным в своих формулировках.

«Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.

«Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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