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    Тедеско: «Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский язык освоить»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о знании языков, российском менталитете и проблемах с переводчиком на первой пресс-конференции.

    – Вы говорите на пяти языках: немецком, итальянском, французском, английском и испанском. Удивительно для человека, который всю жизнь провeл в одной стране.

    – На самом деле мой испанский не так уж и хорош. Другие четыре знаю намного лучше. В целом, мне просто нравится изучать языки. У меня есть друзья, которые говорят по-испански. Один из них мексиканец Тито, с которым мы много общались с детства.

    – Уже представляете, какой менталитет у людей из России?

    – Я только третий день в Москве. Тяжело ответить. Моя первая задача – победы «Спартака», но со временем надеюсь и русский освоить.

    – В какой момент поняли, что на первой пресс-конференции в «Спартаке» ваш переводчик с немецкого был не так хорош, как хотелось бы?

    – После пресс-конференции мне об этом сказали. В следующий раз будет перевод с английского. А на первой конференции мне было комфортнее говорить по-немецки, чтобы быть на сто процентов уверенным в своих формулировках.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Тедеско: «В какой-то момент пришлось выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20993

      gol_kak_sokol 58 минут назад

      У Шюррле русскоговорящая жена, а тебе для изучения языка достаточно завести русскую подругу.

      0
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      Рейтинг: +1715

      Борат 1 час назад

      не заморачивайся, черчесов тебя летом сменит)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6161

      piligrim1986 1 час назад

      ага ,по ускоренной программе - яйки, млеко...))))

      2
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      Рейтинг: +189

      Play 1 час назад

      Да не заморачивайся, ты здесь не надолго

      2
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      Рейтинг: +1015

      Genz 2 часа назад

      Проще новых игроков набрать, а этих лузеров, например, усыпить

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      Рейтинг: +2811

      serppion > Genz 54 минуты назад

      Нельзя усыплять! Пусть хоть какую-то пользу принесут: пустить на органы или на опыты электричеством. Иначе пройдет совсем бестолковая жизнь.

      0
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      Рейтинг: +1319

      klim2m 2 часа назад

      Самое главное выучить к концу контракта, досвиданья если дотерпит, ))

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      Рейтинг: +2945

      Yurok161 2 часа назад

      Не успеешь освоить русский язык.После зимы другой язык осваивать придётся.

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