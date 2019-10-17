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  • Бэйл может пропустить матчи с «Барселоной» и «Галатасараем», с «Мальоркой» он точно не сыграет

Бэйл может пропустить матчи с «Барселоной» и «Галатасараем», с «Мальоркой» он точно не сыграет

17 октября 2019, 06:24

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в расположении сборной Уэльса, рискует пропустить несколько игр.

По информации AS, в субботнем матче с «Мальоркой» валлиец точно не сыграет, его шансы выйти на поле в поединке ЛЧ против «Галатасарая» невелики.

Что касается встречи с «Барселоной» 26 октября, то участие Бэйла пока под вопросом.

  • 30-летний футболист в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в семи матчах.
  • Эль Класико могут перенести на декабрь из-за протестов в Каталонии.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
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