Бэйл может пропустить матчи с «Барселоной» и «Галатасараем», с «Мальоркой» он точно не сыграет

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в расположении сборной Уэльса, рискует пропустить несколько игр.
По информации AS, в субботнем матче с «Мальоркой» валлиец точно не сыграет, его шансы выйти на поле в поединке ЛЧ против «Галатасарая» невелики.
Что касается встречи с «Барселоной» 26 октября, то участие Бэйла пока под вопросом.
- 30-летний футболист в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в семи матчах.
- Эль Класико могут перенести на декабрь из-за протестов в Каталонии.
Источник: AS