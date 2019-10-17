Бэйл может пропустить матчи с «Барселоной» и «Галатасараем», с «Мальоркой» он точно не сыграет

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, получивший травму в расположении сборной Уэльса, рискует пропустить несколько игр.

По информации AS, в субботнем матче с «Мальоркой» валлиец точно не сыграет, его шансы выйти на поле в поединке ЛЧ против «Галатасарая» невелики.

Что касается встречи с «Барселоной» 26 октября, то участие Бэйла пока под вопросом.