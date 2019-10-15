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  • Жиру: «Если меня заставят сделать решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала»

Жиру: «Если меня заставят сделать решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала»

15 октября 2019, 19:40
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру недоволен своим игровым временем в лондонском клубе. 33-летний форвард не исключил, что может покинуть «Челси», если ситуация не изменится к январю.

«Я собираюсь бороться за место в «Челси». Мы подведем итоги в январе. Хочу ли я уйти из клуба? Необязательно. Но есть некоторые другие вещи в этом уравнении, помимо моего желания.

Я по-прежнему готов приносить пользу своему клубу – «Челси» или любому другому. Если меня заставят принять решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала», – заявил Жиру.

  • Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
  • Сумма трансфера составила 17 млн евро.
  • В этом сезоне французский нападающий сыграл в пяти матчах за «Челси» и забил один гол.
  • Основным форвардом лондонцев в этом сезоне является Тэмми Абрахам – восемь голов в восьми матчах АПЛ.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал Жиру Оливье Абрахам Тэмми
Комментарии (2)
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Сенситив
1571172715
хороший форвард, забивной, мастак, но уже списан со щетов, вот как-то так...))
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Zhake70
1571206765
Хоть с Челси ЛЕ взял,а в Арсенале чему добился?То что будешь бороться -это хорошо.
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