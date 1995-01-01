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    Жиру: «Если меня заставят сделать решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру недоволен своим игровым временем в лондонском клубе. 33-летний форвард не исключил, что может покинуть «Челси», если ситуация не изменится к январю.

    «Я собираюсь бороться за место в «Челси». Мы подведем итоги в январе. Хочу ли я уйти из клуба? Необязательно. Но есть некоторые другие вещи в этом уравнении, помимо моего желания.

    Я по-прежнему готов приносить пользу своему клубу – «Челси» или любому другому. Если меня заставят принять решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала», – заявил Жиру.

    • Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
    • Сумма трансфера составила 17 млн евро.
    • В этом сезоне французский нападающий сыграл в пяти матчах за «Челси» и забил один гол.
    • Основным форвардом лондонцев в этом сезоне является Тэмми Абрахам – восемь голов в восьми матчах АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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