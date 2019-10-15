Жиру: «Если меня заставят сделать решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру недоволен своим игровым временем в лондонском клубе. 33-летний форвард не исключил, что может покинуть «Челси», если ситуация не изменится к январю.

«Я собираюсь бороться за место в «Челси». Мы подведем итоги в январе. Хочу ли я уйти из клуба? Необязательно. Но есть некоторые другие вещи в этом уравнении, помимо моего желания.

Я по-прежнему готов приносить пользу своему клубу – «Челси» или любому другому. Если меня заставят принять решение, то я уйду из «Челси» так же, как до этого уходил из «Арсенала», – заявил Жиру.