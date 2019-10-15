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Роналду: «Рекорды? Я их не ищу, они сами находят меня»

15 октября 2019, 11:07
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Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение в 700 забитых голов в карьере.

«Не каждому такое покорится. Спасибо моим одноклубникам, партнерам по сборной и тренерам, которые помогают быть тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не смогли обыграть сборную Украины, но все равно горд своей командой.

Рекорды? Не знаю, сколько у меня их. Они получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит спонтанно и без навязчивой идеи», – заявил Роналду.

  • Мяч, забитый с пенальти на 72-й минуте, стал для португальского нападающего 700-м в карьере.
  • 450 голов Роналду забил за «Реал», 118 – за «Манчестер Юнайтед», 95 – за Португалию, 32 – за «Ювентус» и пять за «Спортинг».

Источник: Goal
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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яцык
1571153713
молодец красиво сказал
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