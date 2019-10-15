Роналду: «Рекорды? Я их не ищу, они сами находят меня»

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение в 700 забитых голов в карьере.

«Не каждому такое покорится. Спасибо моим одноклубникам, партнерам по сборной и тренерам, которые помогают быть тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не смогли обыграть сборную Украины, но все равно горд своей командой.

Рекорды? Не знаю, сколько у меня их. Они получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит спонтанно и без навязчивой идеи», – заявил Роналду.