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    Роналду: «Рекорды? Я их не ищу, они сами находят меня»

    Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение 700 забитых голов в карьере.

    «Не каждому такое покорится. Спасибо моим одноклубникам, партнерам по сборной и тренерам, которые помогают быть тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не смогли обыграть сборную Украины, но все равно горд своей командой.

    Рекорды? Не знаю, сколько у меня их. Они получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит спонтанно и без навязчивой идеи», – заявил Роналду.

    • Мяч, забитый с пенальти на 72-й минуте, стал для португальского нападающего 700-м в карьере.
    • 450 голов Роналду забил за «Реал», 118 – за «Манчестер Юнайтед», 95 – за Португалию, 32 – за «Ювентус» и пять за «Спортинг».


    Источник: Goal

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