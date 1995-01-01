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    Семеду: «Мы должны оправиться – играли мы здорово»

    Защитник сборной Португалии Нельсон Семеду объяснил причины поражения в матче отбора Евро-2020 от сборной Украины (1:2).

    «Всегда делаем все для победы, такая мы команда. К сожалению, сегодня не получилось. Мы должны оправиться – играли мы здорово. Команда хорошо отреагировала на 0:2. У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали огромное количество моментов, но не забили. В этом вся проблема прошедшей игры», – заявил защитник.

    • Благодаря победе Украина гарантировала выход в финальную часть Евро-2020.
    • Португалия – действующий победитель Евро и Лиги наций.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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