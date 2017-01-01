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    Берлускони: «Чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне»

    Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони считает, что ему по силам вернуть клуб на топ-уровень.

    «Как привести «Милан» к былому величию? Все просто и сложно одновременно – верните клуб Сильвио Берлускони», – сказал 83-летний функционер.

    • Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
    • В сентябре прошлого года бывший политик купил клуб «Монца», выступающий в третьем итальянском дивизионе.
    • В текущем сезоне «Милан» по итогам семи туров занимает 10-е место в Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 06:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Я - легенда 1 час назад

      Верните клуб 83-летнему Берлускони, а руль предоставьте 80-летнему Трапаттони. И будет счастье! )))

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