Берлускони: «Чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони считает, что ему по силам вернуть клуб на топ-уровень.
«Как привести «Милан» к былому величию? Все просто и сложно одновременно – верните клуб Сильвио Берлускони», – сказал 83-летний функционер.
- Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
- В сентябре прошлого года бывший политик купил клуб «Монца», выступающий в третьем итальянском дивизионе.
- В текущем сезоне «Милан» по итогам семи туров занимает 10-е место в Серии А.
Источник: Football Italia