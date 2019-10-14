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  • Берлускони: «Чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне»

Берлускони: «Чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне»

14 октября 2019, 06:37
4

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони считает, что ему по силам вернуть клуб на топ-уровень.

«Как привести «Милан» к былому величию? Все просто и сложно одновременно – верните клуб Сильвио Берлускони», – сказал 83-летний функционер.

  • Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год.
  • В сентябре прошлого года бывший политик купил клуб «Монца», выступающий в третьем итальянском дивизионе.
  • В текущем сезоне «Милан» по итогам семи туров занимает 10-е место в Серии А.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Берлускони Сильвио
Комментарии (4)
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Я - легенда
1571029069
Верните клуб 83-летнему Берлускони, а руль предоставьте 80-летнему Трапаттони. И будет счастье! )))
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Dizayner
1571037097
нет Сильвио, хватит тебе уже, пускай молодые Мальдини и Бобан работают, они смогут
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la verdad
1571039659
Ещё один престарелый «подниматель с колен». Именно из-за таких, наделённых властью старых пердунов, молодым с колен не подняться!
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Tsigan
1571040668
Как бы там ни было но при нем Милан реально был силен. Возможно самый сильный клуб из тех что я видел.
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