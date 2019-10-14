Берлускони: «Чтобы привести «Милан» к былому величию, верните клуб мне»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони считает, что ему по силам вернуть клуб на топ-уровень.

«Как привести «Милан» к былому величию? Все просто и сложно одновременно – верните клуб Сильвио Берлускони», – сказал 83-летний функционер.