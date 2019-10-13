Дзюба – о выходе сборной России на Евро-2020: «Dzyuba Airlines – летим в Европу вместе»

****** Airlines. Летим в Европу вместе
...И ПРОЛЕТАЕМ...
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал досрочный выход российской национальной команды на Евро-2020.
После матча с Кипром (5:0), в котором капитан сборной России отметился голом и тремя результативными передачами, Дзюба выложил в своем инстаграме несколько постов, один из которых подписан следующим образом: «Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий.
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