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  • Дзюба – о выходе сборной России на Евро-2020: «Dzyuba Airlines – летим в Европу вместе»

Дзюба – о выходе сборной России на Евро-2020: «Dzyuba Airlines – летим в Европу вместе»

14 октября 2019, 00:30
13

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал досрочный выход российской национальной команды на Евро-2020.

После матча с Кипром (5:0), в котором капитан сборной России отметился голом и тремя результативными передачами, Дзюба выложил в своем инстаграме несколько постов, один из которых подписан следующим образом: «Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

Дзюба: «Когда я забил, ребята кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Muboraksho
1571021047
Восхитительно. Поздравляем и желаем занять первое место в Европе....
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Sviro
1571031213
Молодец Черчесов! Видно, что сборная набирает от игры к игре! Че раскрыл много способных игроков, Дзюбу в том числе! Создаётся КОМАНДА а не сброд из, хоть и способных, но не объединённых общей целью игроков. Та же история с мамаевым и кокориным, праздновавшими проигрыш сборной на ЧЕ 2016. Им пофиг был результат.
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david17
1571032391
Вышли- красавцы, я только одного не могу понять, зачем выпендриваться то? Можно же спокойно свои эмоции выразить , порадоваться )
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Derzkiy1
1571033435
Убийца аутсайдеров , было бы более подходящим ) проиграли всем командам кто выше рейтингом , да молодцы не оступились там где были фавориты , но рано радоваться ... Бельгия с нами играть будет так же как и мы вчера с Кипром
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mihail200606
1571035634
Как этот балабол бесит.. После группового турнира прилетите обратно..
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САДЫЧОК
1571047523
....Главное , Дзюба там мимо не пролететь
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Мага 13
1571047832
так-то норм, неплохо бы еще чтоб обратный рейс был после финального матча Евро 2020
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mutabor0992
1571078623
Чем то наши футболеры стали напоминать российский шоу-бизнес...Там тоже нарциссов хватает.Сами себе эпитеты придумывают.Всяких там королей и позолоченных голосов...В общем одна бездарность и петушатня!Как то так.
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mutabor0992
1571079274
Очень хочется,чтобы енти псеФФдо херои на Евро с Украиной сыграли...Вот будет диво!*** пока писал Хохлы гол португалам забили!!!УРААААААААААА!!!!
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alex1951
1571080688
Дорогие Россияне,дорогие Дзюбинаторы,дорогие Черчесовы..... Наш маленький народ ,в моем лице,поздравляет Россию с выходом на ЕВРО2020! А там, вам всех порвать ,изнасиловать и вернутся с золотишком....Дзю знает рецепт победы)))
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