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    Дзюба – о выходе сборной России на Евро-2020: «Dzyuba Airlines – летим в Европу вместе»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал досрочный выход российской национальной команды на Евро-2020.

    После матча с Кипром (5:0), в котором капитан сборной России отметился голом и тремя результативными передачами, Дзюба выложил в своем инстаграме несколько постов, один из которых подписан следующим образом: «Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий.

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    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Дзюба: «Продолжаю настаивать на проведении матчей со сборными Камбоджи и Йемена»

    Дзюба: «Когда я забил, ребята кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4159

      ivan-football-fan 30 минут назад

      ****** Airlines. Летим в Европу вместе
      ...И ПРОЛЕТАЕМ...

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